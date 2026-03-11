Тудор: Трябва да останем позитивни

Мениджърът на Тотнъм Игор Тудор трудно преглътна загубата с 2:5 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Той обаче за момента отказа да коментира слуховете за евентуално негово уволнение. Специалистът смята, че просто трябва да продължи да работи и да бъде позитивен.

"Трябва да помогна, трябва да продължа да работя. Както казах, няма да говоря много, а ще остана фокусиран върху нещата, които можем да направим. Невероятно! Трудно е да се обясни всичко. Това се случва за първи път в моята 15-годишна кариера, така че мога да ви кажа, че съм съсредоточен върху решаването на проблема, както и играчите. Трябва да останем позитивни“, заяви Тудор.

На въпрос дали смята, че ще получи време да промени ситуацията, той отговори: „В този момент не е моя работа да обяснявам много; трябва да запазим спокойствие и да говорим по-малко.“

Атлетико наказа безумните грешки на Тотнъм и почти обезсмисли реванша

Той отнесе доста критики за решението си да пусне на вратата младия Антоан Кински, след което да го замени в 17-ата минута след грешките, които направи в началото на мача.

"След като видях какво се случи, явно решеието ми е било грешно. Но преди мача ми се струваше правилно, защото промените в съсава са полезни за конкуренцията. Не ми беше лесно да го заменя толкова рано. Това бе странен мач, подарихме им три гола", допълни хърватинът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages