Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Тудор: Трябва да останем позитивни

Тудор: Трябва да останем позитивни

  • 11 март 2026 | 02:56
  • 170
  • 0

Мениджърът на Тотнъм Игор Тудор трудно преглътна загубата с 2:5 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига. Той обаче за момента отказа да коментира слуховете за евентуално негово уволнение. Специалистът смята, че просто трябва да продължи да работи и да бъде позитивен.

"Трябва да помогна, трябва да продължа да работя. Както казах, няма да говоря много, а ще остана фокусиран върху нещата, които можем да направим. Невероятно! Трудно е да се обясни всичко. Това се случва за първи път в моята 15-годишна кариера, така че мога да ви кажа, че съм съсредоточен върху решаването на проблема, както и играчите. Трябва да останем позитивни“, заяви Тудор.

На въпрос дали смята, че ще получи време да промени ситуацията, той отговори: „В този момент не е моя работа да обяснявам много; трябва да запазим спокойствие и да говорим по-малко.“

Атлетико наказа безумните грешки на Тотнъм и почти обезсмисли реванша
Атлетико наказа безумните грешки на Тотнъм и почти обезсмисли реванша

Той отнесе доста критики за решението си да пусне на вратата младия Антоан Кински, след което да го замени в 17-ата минута след грешките, които направи в началото на мача.

"След като видях какво се случи, явно решеието ми е било грешно. Но преди мача ми се струваше правилно, защото промените в съсава са полезни за конкуренцията. Не ми беше лесно да го заменя толкова рано. Това бе странен мач, подарихме им три гола", допълни хърватинът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

  • 10 март 2026 | 23:53
  • 19333
  • 175
Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач

Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач

  • 10 март 2026 | 23:54
  • 16699
  • 16
Маурисио Почетино попадна в сметките на Реал Мадрид за нов наставник

Маурисио Почетино попадна в сметките на Реал Мадрид за нов наставник

  • 10 март 2026 | 22:39
  • 987
  • 0
Още две ирански футболистки поискаха политическо убежище в Австралия

Още две ирански футболистки поискаха политическо убежище в Австралия

  • 10 март 2026 | 22:15
  • 1000
  • 1
Атлетико наказа безумните грешки на Тотнъм и почти обезсмисли реванша

Атлетико наказа безумните грешки на Тотнъм и почти обезсмисли реванша

  • 10 март 2026 | 23:59
  • 18862
  • 7
Ла Лига въвежда технология за напълно автоматична засада

Ла Лига въвежда технология за напълно автоматична засада

  • 10 март 2026 | 21:43
  • 1591
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

  • 10 март 2026 | 23:53
  • 19333
  • 175
Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач

Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач

  • 10 март 2026 | 23:54
  • 16699
  • 16
Атлетико наказа безумните грешки на Тотнъм и почти обезсмисли реванша

Атлетико наказа безумните грешки на Тотнъм и почти обезсмисли реванша

  • 10 март 2026 | 23:59
  • 18862
  • 7
Неубедителен Ливърпул претърпя познато разочарование срещу Галатасарай в Истанбул

Неубедителен Ливърпул претърпя познато разочарование срещу Галатасарай в Истанбул

  • 10 март 2026 | 21:39
  • 35141
  • 47
Официално: Марко Дуганджич подписа договор с Левски

Официално: Марко Дуганджич подписа договор с Левски

  • 10 март 2026 | 17:41
  • 27172
  • 110
БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

БФС за дузпата в полза на Левски: Нарушение, което не би трябвало да се пропуска, в която и да е точка на игралното поле

  • 10 март 2026 | 15:23
  • 54712
  • 321