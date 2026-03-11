Втори мениджър се дублира в списъците на Манчестър Юнайтед и Тотнъм

Треньорът на Борнемут Андони Ираола е второто име, което се дублира с списъците с кандидати за мениджърските позиции в Манчестър Юнайтед и Тотнъм. Както е известно, двата клуба в момента са с временни наставници и през лятото ще трябва да назначат постоянни такива. Преди няколко дни излезе информация, че и Юнайтед, и Тотнъм имат интерес към Роберто де Дзерби. Сега “Мирър” твърди, че Андони Ираола също е ценен високо сред ръководните фактори на “червените дяволи” и “шпорите”.

Кристъл Палас също гледа на Ираола като на един от подходящите наследници на Оливер Гласнер, който ще напусне лондончани след края на сезонa.

В Борнемут пък все още се надяват да убедят Ираола да подпише нов договор, тъй като настоящият му такъв изтича през лятото. Разговорите са това са стартирали още преди година, а според информациите ще бъдат форсирани по време на предстоящата пауза за националните отбори.

Клубове от Италия и Испания също следят ситуацията с Ираола.

