Тудор ще води Тотнъм и срещу Ливърпул

Игор Тудор ще даде обичайната за всички мениджъри в Премиър лийг пресконференция преди предстоящия кръг през уикенда. “Скай спортс” и “Дейли Мирър” написаха, че от клуба са потвърдили пред тях, че хърватинът ще говори в петък преди неделното гостуване на Тотнъм на Ливърпул. Това означава, че Тудор няма да бъде уволнен преди мача на “Анфийлд”. “Скай” добавя, че в момента изпълнителният директор на “шпорите” Винай Ванкатешам е на клубната база, така че не се очакват някакви радикални решения по отношение на мениджърския пост.

Тотнъм записа четири загуби и допусна 14 гола в първите четири мача на Тудор като временен мениджър на отбора. Мнозина очакваха и призоваваха той да бъде уволнен още днес.

“Шпорите” в момента са само на точка над зоната на изпадащите и до паузата за националните отбори им предстоят гостуването на Ливърпул, реванша с Атлетико Мадрид и домакинство на един от директните конкуренти в битката за оцеляване - Нотингам Форест.

🚨 Tottenham confirm Igor Tudor is now scheduled to take his press conference on Friday ahead of the Liverpool match, @AlasdairGold reports. pic.twitter.com/GYDiNyjQZC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2026