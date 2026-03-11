Кински с първи коментар след кошмара срещу Атлетико

Вратарят на Тотнъм Антонин Кински, коментира представянето си, след като бе заменен още в 17-ата минута на първия осминафинален мач от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид, загубен с 2:5. До 15-ата минута на срещата стражът допусна три гола, като два от тях бяха в резултат на негови грешки.

„Благодаря за съобщенията. От мечта до кошмар и отново към мечтата. До скоро", написа чешкият национал в социалните мрежи.

Мачът срещу Атлетико беше дебютен за Кински в Шампионската лига.

Реваншът между Тотнъм и Атлетико Мадрид е на 17 март.

Снимки: Gettyimages