  Тотнъм
  2. Тотнъм
  Кински с първи коментар след кошмара срещу Атлетико

Кински с първи коментар след кошмара срещу Атлетико

  • 11 март 2026 | 22:44
  • 1244
  • 0

Вратарят на Тотнъм Антонин Кински, коментира представянето си, след като бе заменен още в 17-ата минута на първия осминафинален мач от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид, загубен с 2:5. До 15-ата минута на срещата стражът допусна три гола, като два от тях бяха в резултат на негови грешки.

„Благодаря за съобщенията. От мечта до кошмар и отново към мечтата. До скоро", написа чешкият национал в социалните мрежи.

Мачът срещу Атлетико беше дебютен за Кински в Шампионската лига.

Реваншът между Тотнъм и Атлетико Мадрид е на 17 март.

Снимки: Gettyimages

