Де Хеа защити вратаря на Тотнъм, а Джо Харт нападна Тудор

Вратарят на Фиорентина Давид Де Хеа, който е сред най-именитите играчи на своята позиция в съвременния футбол, изрази подкрепата си към колегата си от Тотнъм Антонин Кински. Стражът на “шпорите” беше заменен от мениджъра си Игор Тудор още в 17-ата минута при снощното поражение от Атлетико Мадрид с 2:5, след като имаше вина за първите два гола в мача.

“Никой, който не е бил вратар, не може да разбере колко трудно е да играеш на тази позиция. Дръж главата си вдигната и ще имаш нова възможност”, написа бившият вратар на Манчестър Юнайтед като послание към чешкия футболист.

Междувременно, бившият вратар на Англия и Манчестър Сити Джо Харт силно разкритикува Тудор заради предприетата смяна и пренебрегването на Кински след това: “За да достигнеш това ниво и да подпишеш със “Спърс”, една грешка не те променя. Става въпрос за техническа грешка, но това, което я предшества… Дали това беше правилното решение? Може би да. Но това, което видях след това… Мразя да реагирам негативно, защото искам да знам всички факти. Но това, че го замени при тази ситуация, след като го пусна в игра… Но той е млад, само на 22 години, все още не е мъж и не е направил нищо, за да се опита и да нарани “шпорите”.

Той имаше няколко лоши момента, но да го съсипеш в тази ситуация и въобще да не му обърнеш внимание? Всеки един от играчине нва Тотнъм, които усещат болката, не знаеха какво да направят. Как това би могло да е добро за него? Като вратар, ти трябва да приемеш, че ще имаш такива вечери. Всеки ги е имал: Джанлуиджи Буфон, Мануел Нойер, Петер Шмайхел… И те са имали такива моменти. Но на всичкото отгоре той ще се чувства толкова нежелан, що се отнася до треньорския щаб. Трябва поне малко да се отнасят към теб като с човек. Разбирам ситуацията и е необходимо тя сериозно да се овладее. Постоянно има лудости във футбола. Това беше лудост, а мениджърът вероятно не се справи както трябваше. Видях как се свиха сърцата на всички на пейката. Сякаш казваха: “Не се тревожи, ние сме тук за теб”. Това е човешката страна на нещата. Ако не искаш да я покажеш, тогава започва разделението”, обясни Харт в студиото на TNT Sports.

След мача пък самият Тудор обясни нестандартната си смяна. “Треньор съм от 15 години и никога не го бях правил. Но беше необходимо да предпазя момчето и отбора. Това беше една невероятна ситуация. Преди мача беше правилно да го пусна в игра, тъй като Гулиелмо Викарио беше под напрежение, а Тони е доста добър вратар. Разбира се, след случилото се е лесно да се каже, че решението не е било правилно. Тони съжаляваше и се извини на тима. Той е умно момче и добър страж. Отборът е с него, както и аз, като той го разбира. За съжаление, той направи големи грешки във важен двубой. За нас това беше твърде много в този момент, в който бяхме крехки и слаби”, коментира той.

