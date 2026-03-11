Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тотнъм
  3. Каза ли Ромеро на Тудор да замени Кински?

Каза ли Ромеро на Тудор да замени Кински?

  • 11 март 2026 | 10:47
  • 1797
  • 1

Настроенията на феновете на Тотнъм срещу временния мениджър Игор Тудор стават все по-отчетливо негативни. Мнозина очакваха да се събудят тази сутрин с новината, че хърватинът вече е уволнен, след като вчера отборът допусна четвърта поредна загуба под негово ръководство. Тудор изначално обърка стратегията си за срещата с Атлетико Мадрид и още до 22-рата минута лондончани губеха с 0:4. Едно от най-абсурдните решения, които продължат да бъдат обсъждани, е това да заложи като титуляр на вратата на Антонин Кински, който записа кошмарен дебют в Шампионската лига. Чешкият страж подари първия и третия гол на “дюшекчиите” след груби свои грешки и бе заменен още в 17-ата минута от титуляра Гулиелмо Викарио. Моментът бе много тежък за Кински, който бе окуражен както от съотборниците си, така и от публиката на Атлетико. Самият Тудор обаче по никакъв начин не опита да го успокои при смяната.

Нещо повече - феновете на Тотнъм са убедени, че хърватинът дори не е взел сам решението да замени Кински. В социалните мрежи се появи кадър, показващ как капитанът на отбора Кристиан Ромеро отива до тъчлинията и говори с мениджъра, след което Тудор дава знак за подготвяне на смяната. Привържениците са убедени, че именно централният бранител е препоръчал смяната, за да бъде пощаден Кински.

След мача Тудор не се съгласи, че е направил грешка с избора си на вратар и каза, че е направил ранната смяна, за да запази самия Кински и отбора.

