Шмайхел: Тудор уби кариерата на младия вратар!

Футболистите на Тотнъм загубиха с 2:5 в Мадрид от Атлетико в първия мач от осминафиналите на Шампионската лига. "Дюшекчиите" имаха три гола преднина още след 15 минути, поради което Игор Тудор предприе ход, за който говори цяла футболна Европа. Хърватинът даде шанс на младия вратар Антонин Кински (22), но след като той допусна три гола в ранния етап на мача, Тудор замени Кински с по-опитния Викарио. Това беше ход, с който ясно показа, че смята чеха за основен виновник за голямото изоставане на отбора си.

Каза ли Ромеро на Тудор да замени Кински?

Младият вратар допусна две големи грешки – при първия и третия гол на испанския отбор, а това беше достатъчно за ранното му изваждане от игра и необичайна ситуация, която след мача коментира легендарният вратар на Дания и Манчестър Юнайтед Петер Шмайхел.

– Жал ми е за него. Грешки се случват, но той (Тудор) го постави на вратата. Вярно е, че това повлия на резултата и на шансовете за победа на Тотнъм, които така или иначе не бяха големи. Но да погледнем часовника, не бяха минали и 15 минути и какво направи Игор Тудор? Реши да го смени, а това ще се отрази на остатъка от кариерата му – ще остане запомнен с този момент – започна легендарният датчанин, след което добави:

Де Хеа защити вратаря на Тотнъм, а Джо Харт нападна Тудор

- Да, ти си треньор и взимаш решения. Вярно е, че не започна както си си представял и вече губиш с 3:0, което означава, че няма шанс този отбор да се върне от това изоставане. Трябваше да го остави на вратата, поне до полувремето, а с този ход, по мое мнение, абсолютно "уби" кариерата му – остро заключи бившият вратар.

Подобно мнение споделят и журналистите от авторитетния испански вестник "Марка", които публикуваха текст под заглавие: "Човекът, който постави Кински в стартовите единадесет, е същият човек, който по-късно го "уби" – Тудор".

Снимки: Imago