  3. Ван де Вен: Мачът в Мадрид беше като сценарий от Страшния съд

  • 11 март 2026 | 21:32
Защитникът на Тотнъм Мики ван де Вен говори за загубата срещу Атлетико Мадрид. “Шпорите” загубиха с 2:5 като гости в Испания в първи осминафинален мач от Шампионската лига във вторник, а бранителят нарече двубоя „сценарий от Страшния съд“.

"Шпорите" имат 6 поредни поражения във всички турнири, като това е негативен рекорд в клубната история.

Бивш съотборник на Бербатов за Тудор: Шарлатанин, уволнете го веднага

"Беше ужасно, като сценарий на Страшния съд. Всичко, което можеше да се обърка през първите двадесет минути, се обърка. Всички се спъваха, включително и аз. В такива моменти нищо не може да се направи. Не мога просто да стоя тук и да обвинявам терена. Трябва да продължим, такъв е животът", каза Ван де Вен, цитиран от британските медии.

Бившият халф на Тотнъм Джейми О'Хара призова клубното ръководство да уволни временния мениджър Игор Тудор.

Снимки: Imago

