Играчите на Тотнъм нямат никаква вяра в Тудор, а Кински вече мисли за наем

Мениджърът на Тотнъм Игор Тудор въобще не разполага с доверието на своите играчи след четирите загуби в досегашните си четири мача начело на тима, съобщава “Телеграф”.

Бивш съотборник на Бербатов за Тудор: Шарлатанин, уволнете го веднага

Така изпълнителният директор Винай Венкатешам и спортният директор Йохан Ланге, които бяха отговорни за назначавено на Тудор едва миналия месец, сега трябва да решат дали да уволнят хърватския специалист преди или след неделното гостуване на Ливърпул. Както е известно, в момента “шпорите” са само на точка над зоната на изпадащите в Премиър лийг, където нямат нито една победа от началото на годината. Освен това клубът е пред отпадане от осминафиналите на Шампионска лига след тежката загуба с 2:5 при визитата си на Атлетико Мадрид във вторник.

Според източниците на изданието футболистите на Тотнъм признават своята роля за тежката ситуация на отбора, но същевременно са шокирани от подхода и решенията на Тудор, откакто той наследни уволнения Томас Франк. Полемичната смяна на вратаря Антонин Кински още в 17-ата минута на последния мач пък била последната капка, която преляла чашата на търпението на играчите към техния мениджър. Така в момента в съблекалнята почти нямало човек, който да вярва на наставника.

Самият Тудор пък се опитал да изгради връзка с капитана Кристиан Ромеро, но не положил почти никакви усилия, за да подобри настроението в съблекалнята или да вдъхне увереност на отделните футболисти. Въпреки тежката загуба в Мадрид повечето играчи искат да продължат да се борят за клуба, феновете и своята чест, но не и за треньора, чийто рискован ход да пусне като титуляр Кински вместо обичайния титуляр Гулиелмо Викарио само влошил неговото положение.

Шмайхел: Тудор уби кариерата на младия вратар!

Този ход обаче не е единственият, с който Тудор изненадал своя състав. Макар и да не е бил подготвен да играе като десен защитник в схема от трима в отбрана, Педро Поро е бил използван като такъв при загубата от Кристъл Палас. Когато пък треньорът е бил попитан на коя позиция щял да играе нападателят Ричарлисон срещу Атлетико, именно Поро заявил с ирония: “централен защитник”. Смята се, че постоянните промени, които прави Тудор в позициите на футболистите, са довели до объркване, разочарование и отчужденост сред тях.

Де Хеа защити вратаря на Тотнъм, а Джо Харт нападна Тудор

Също така отборът бил изненадан, че Тудор въобще не утешил Кински при смяната му на “Метрополитано”, а освен това се наложило да се напомни на хърватина да предупреди Викарио за влизането му в игра. Що се отнася до чешкия страж, той отново щял да настоява да бъде преотстъпен в друг отбор предвид статута си на резерва след пристигането си в началото на 2025-а с трансфер от Славия (Прага). 22-годишният играч искал същото и през последните два трансферни прозореца, но лондонският клуб не се съобразил с желанието му. Този път обаче се очаква оттам да не му правят пречки при оферти за наем.

