Тудор изведе Тотнъм до унизителен антирекорд в клубната история

Тотнъм продължава да навлиза във все по-дълбока криза, като с претърпения разгром с 2:5 при визитата на Атлетико Мадрид в осминафиналите на Шампионската лига увеличи негативната си серия на шест поражения във всички турнири.

Така за първи път в клубната си история “шпорите” губят в шест поредни двубоя. Става въпрос за пет поражения в Премиър лийг: 0:2 от Манчестър Юнайтед, 1:2 от Нюкасъл, 1:4 от Арсенал, 1:2 от Фулъм и 1:3 от Кристъл Палас, като към тях се добавя и снощното в ШЛ. По този начин Игор Тудор е загубил всичките четири срещи, откакто пое лондончани, като това е най-лошият старт на мениджър в Тотнъм.

Отборът не е спечелил нито един шампионатен мач от всичките си 11 през тази година, като е само на една точка от зоната на изпадащите в английския елит. Много е възможно тази черна серия да продължи и в следващия кръг, тъй като съставът на Тудор гостува на шампиона Ливърпул, след което идва и реваншът с Атлетико Мадрид в Лондон.

