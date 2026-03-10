Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  Атлетико Мадрид - Тотнъм (съставите)

Атлетико Мадрид - Тотнъм (съставите)

  10 март 2026 | 21:01
  • 632
  • 0
Атлетико Мадрид - Тотнъм (съставите)

Атлетико Мадрид посреща Тотнъм в първи мач от осминафиналите в Шампионската лига. Срещата е с начален час 22:00, а "дюшекчиите" ще се опитат да вземат аванс срещу намиращия се в слаба форма състав на "шпорите", който е само на точка над зоната на изпадащите в Премиър лийг.

Атлетико е в значително по-добра форма, като спечели 4 от последните си 5 мача във всички турнири, но дори загубата с 0:3 от Барселона не беше фатална и тимът се класира за финала в Купа на краля.

Тотнъм се намира в серия от 5 поредни загуби в първенството и още няма победа на домашната сцена от началото на календарната година, а опасността от изпадане е все по-реална.

Атлетико не се представи по най-добрия възможен начин в основната фаза на Шампионската лига и се наложи да играе в плейофния кръг, където елиминира Брюж след 2:2 в Белгия и убедителен успех с 4:1 в реванша пред своя публика.

Снимки: Gettyimages

