Бивш съотборник на Бербатов за Тудор: Шарлатанин, уволнете го веднага

Бившият халф на Тотнъм Джейми О'Хара също призова ръководството на клуба да уволни временния мениджър Игор Тудор. Лондончани загубиха с 2:5 като гости на Атлетико Мадрид в първи осминафинален мач от Шампионската лига и за първи път в клубната история са със шест поредни поражения във всички турнири.

"Какво става? Още един позор за Тотнъм. Отървете се от този човек, той трябва да си тръгне веднага. Уволнете го. Какво изобщо гледам? Какво се случи с този футболен клуб? Какво се случва и с тези играчи? Не мога да гледам това повече, махнете това от телевизорите си. Много сме слаби, а мениджърът е шарлатанин. Кой го назначи? Вината е негова. Отборът е ужасно слаб, а резултатът трябваше да е 9:0. Беше огромен позор", заяви О'Хара, цитиран от БТА.

Бившият полузащитник игра за Тотнъм в периода 2005-2011 година, като в това време имаше и периоди под наем в Милуол, Уулвърхямптън и Портсмут. При “шпорите” той се засече с Димитър Бербатов.

Тудор ще води Тотнъм и срещу Ливърпул