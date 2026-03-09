Салах може да подобри два рекорда срещу Галатасарай

Утрешното гостуване на Ливърпул на Галатасарай може да се окаже поредният исторически момент в кариерата на Мохамед Салах. Египтянинът може да стане футболистът с най-много мачове за мърсисайдци в Шампионската лига/КЕШ. В момента Салах и Джейми Карагър имат по 80 срещи.

Салах освен това е само на един гол от това да стане първият африкански футболист с 50 попадения в най-престижната клубна футболна надпревара. До момента 33-годишното крило има 49 гола в надпреварата.

През този сезон Салах има до момента седем мача в Шампионската лига, като в тях отбеляза два гола и направи една асистенция. Иначе във всички турнири той има девет попадения през настоящата кампания.

Двубоят обаче не изглежда лесен за Ливърпул, като се има предвид, че в груповата фаза Галатасарай вече победи мърсисайдци в Истанбул с 1:0.