  Ливърпул
  2. Ливърпул
Салах може да подобри два рекорда срещу Галатасарай

  • 9 март 2026 | 13:38
  • 429
  • 0
Утрешното гостуване на Ливърпул на Галатасарай може да се окаже поредният исторически момент в кариерата на Мохамед Салах. Египтянинът може да стане футболистът с най-много мачове за мърсисайдци в Шампионската лига/КЕШ. В момента Салах и Джейми Карагър имат по 80 срещи.

Салах освен това е само на един гол от това да стане първият африкански футболист с 50 попадения в най-престижната клубна футболна надпревара. До момента 33-годишното крило има 49 гола в надпреварата.

През този сезон Салах има до момента седем мача в Шампионската лига, като в тях отбеляза два гола и направи една асистенция. Иначе във всички турнири той има девет попадения през настоящата кампания.

Двубоят обаче не изглежда лесен за Ливърпул, като се има предвид, че в груповата фаза Галатасарай вече победи мърсисайдци в Истанбул с 1:0.

