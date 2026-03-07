Как Арне Слот може да спаси сезона на Ливърпул и работата си

Защитата на титлата на Ливърпул във Висшата лига може би е приключила още преди месеци, но тимът все още има шанс да спаси сезона си. Само три дни след болезнената загуба в добавеното време от Уулвърхемптън, която остави отбора на шесто място в класирането, съставът на Арне Слот се завърна на „Молиню“, този път с място на четвъртфиналите на ФА Къп на карта.

Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

Головете на Анди Робъртсън, Мохамед Салах и Къртис Джоунс донесоха убедителна победа с 3:1 и класиране напред. С предстоящ осминафинал в Шампионската лига срещу Галатасарай – първият мач е във вторник в Турция – сезонът със сигурност още не е загубен.

„Слот все още има чудесна възможност да постигне нещо специално“, каза бившият полузащитник на Ливърпул Дани Мърфи по BBC One. „Знам, че изглежда малко вероятно с начина, по който играят, защото са много непостоянни.

Той трябва да остане позитивен и да се опита да игнорира шума около себе си. Има много въпроси към него от фенове и журналисти – трябва да запази спокойствие. Но след следващите шест до осем седмици ще разберем къде се намира Ливърпул.“

„Шум“ е меко казано, посочват от BBC.com. Миналия месец Слот призна, че това е най-трудният сезон в кариерата му „с огромна разлика“, като летният трансферен прозорец, в който бяха похарчени 450 милиона паунда, не се превърна в добри резултати и представяне.

След победата над Уулвърхемптън в петък капитанът Върджил ван Дайк призна, че кампанията е била „много трудна по много причини“.

„ФА Къп е много важен за нас – както винаги, но особено този сезон. Надявам се да продължим напред. Печеленето на трофеи винаги е нашата цел. За мен беше привилегия да изживея толкова много прекрасни вечери с този красив клуб, когато печелехме трофеи, и това е единственото, към което се стремим", каза Ван Дайк след мача.

След като спечели титлата по впечатляващ начин в първия си сезон начело, след като наследи Юрген Клоп, Слот се сблъска с много по-трудна и сурова реалност през този сезон. Ливърпул изостава на 19 точки от лидера Арсенал и е извън топ 5 по голова разлика, при оставащи девет мача.

Серия от девет загуби в 12 мача между септември и декември провали сезона – поне във Висшата лига и Купата на лигата – но след този период отборът на Слот е загубил само три от последните си 23 мача.

Въпреки това бившият полузащитник на Ливърпул Дани Мърфи, който има 249 мача за клуба, смята, че Слот трябва да спечели ФА Къп или Шампионската лига, за да запази поста си.

„Само двама от петте нови попълнения се представят добре. От играчите, които бяха в отбора миналия сезон, само един или двама играят на нивото, което се очаква. Това просто не е достатъчно“, каза той.

„Всички тези фактори се събраха и доведоха до този спад, който никой не очакваше. Единственото, което можеш да направиш, е да се опиташ да се възстановиш, да се бориш и да постигнеш успех, като спечелиш една от купите.

Шампионската лига ще бъде по-трудна. Това е реалистичният турнир, който Ливърпул може да спечели. Когато си на върха, дори да имаш лош сезон, от Ливърпул се очаква да спечели нещо. За Слот е изключително важно да има нещо позитивно в края на този сезон – според мен – за да запази работата си.“

