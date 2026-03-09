Монтана 0:0 Лудогорец, греда за "орлите"

Популярни
  • 9 март 2026 | 15:30
  • 4280
  • 15
Монтана и Лудогорец играят един срещу друг в двубой от 25-ия кръг на efbet Лига. Резултатът на стадион “Хювефарма Арена” към момента е 0:0.

Още в 7-ата минута Лудогорец беше изключително близо до това да открие резултата. Центриране отдясно от корнер намери Ивайло Чочев, който засече с глава на близката греда. Топката обаче се отклони в напречната греда. В 10-ата минута нова атака на "орлите" доведе до много опасен удар на Сон от дъгата на наказателното поле. Масио Роса обаче показа рефлекс и изби.

Стартови състави:

Монтана: 1. Марсио Роса, 3. Албин Линер, 13. Жоржиньо Соарес, 18. Костадин Илиев, 14. Димитър Буров, 23. Антон Тунгаров, 24. Ангелос Тсингарас, 10. Александър Тодоров, 15. Кристофър Ачемпонг, 9. Филип Ежике, 27. Томас Азеведо;

Лудогорец: 39. Хендрик Бонман, 4. Диниш Алмейда, 9. Квадво Дуа, 14. Петър Станич, 17. Сон, 18. Ивайло Чочев, 23. Дерой Дуарте, 24. Оливие Вердон, 26. Филип Калоч, 27. Винисиус Ногейра, 77. Ерик Маркус.

