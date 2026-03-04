Стивън Джерард нарече Ливърпул "отчаян отбор" и призова да се дадат повече минути на младок

Легендата на Ливърпул Стивън Джерард отправи остри критики към отбора на Арне Слот, след като шампионите допуснаха драматична загуба в 94-ата минута срещу последния в класирането Уулвърхамптън снощи.

Ливърпул се изложи срещу последния

Мърсисайдци са загубили пет мача през този сезон след голове, отбелязани в добавеното време – най-много в рамките на една кампания в историята на Висшата лига. Поражението на „Молиню“ нанесе тежък удар по надеждите им за класиране в Шампионската лига през следващия сезон.

Steven Gerrard hits out at 'desperate' Liverpool after Wolves dealt hammer blow to top four hopes at Molineux - and pinpoints the star who 'has to play' after £44m man's quiet display https://t.co/Erb1mnwyNs — Daily Mail Sport (@MailSport) March 3, 2026

Ливърпул има само няколко дни да се възстанови, преди да се завърне на същия стадион за мач от ФА Къп срещу тима на Роб Едуардс. Според Джерард обаче отборът има много работа за вършене, ако иска да вземе реванш.

„В продължение на 65 минути Ливърпул беше отчаян тази вечер, наистина слаб“, заяви той в ролята си на анализатор за TNT Sports. „Не играха с правилното темпо, нито с необходимото качество.“

Джерард също се присъедини към призивите Арне Слот да заложи като титуляр на талантливия 17-годишен нападател Рио Нгумоа, добавяйки, че треньорът трябва да го пусне в игра „още сега“. „Той прави повече за краткото си появяване, отколкото Коди Гакпо за 65 минути“, отбеляза Джерард. „Така че заслужава да е титуляр. (Слот) трябва да пусне хлапето в петък вечер.“

Steven Gerrard has called for Rio Ngumoha to start for Liverpool in their FA Cup clash against Wolves on Fridaypic.twitter.com/n9EBFuUxTw — Empire of the Kop (@empireofthekop) March 4, 2026

Легендата разкритикува защитата на Ливърпул при първия гол на "вълците". „Това беше елементарно подаване към централния нападател, те имаха ситуация двама на един, с която трябваше да се справят. При втория гол имаше лошо подаване от вратаря Алисон и никаква реакция. Ако искат да продължат напред за ФА Къп, трябва да се защитават много по-добре. Те казват „не бяхме достатъчно добри в последната третина от терена“, но трябва и да се защитават“, добави легендата.

Джерард коментира и потенциално нарушение срещу капитана Вирджил ван Дайк непосредствено преди гола на Уулвс. В борба за топката в средата на терена имаше съмнения, че играчът на домакините Толу Арокодаре избута капитана на „червените“ от равновесие, за да я отнеме.

The former Liverpool captain said that the Dutchman was 'clutching at straws' in asking for a foul by Tolu Arokodare in the lead-up to Rodrigo Gomes' goal.



Do you agree? #LFC https://t.co/uNkpJmo8rK — Empire of the Kop (@empireofthekop) March 4, 2026

„Не мисля, че е нарушение. Смятам, че той (б.ред. - Ван Дайк) трябва да бъде много по-стабилен в тази ситуация. Също така мисля, че Конате можеше да го измъкне от неприятностите, но влезе с грешния крак. Можеше да спаси Ван Дайк, но да се търси нарушение тук е пресилено. Той ще бъде леко разочарован от себе си, когато изгледа повторението“, завърши Джерард.

След като не успя да вземе точки от „Молиню“, позицията на Ливърпул в топ пет е уязвима. Ако Челси победи Астън Вила като гост в днес, по-добрата голова разлика на „сините“ ще ги изкачи на пето място. Предвид предстоящите мачове за ФА Къп и в Шампионската лига, мърсисайдци ще трябва да изчакат до следващата неделя, за да подобрят формата си във Висшата лига, когато посрещат Тотнъм на „Анфийлд“.

