Слот: Разочароващо е, че ни вкараха гол без положение

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира победата на своя тим над Уулвърхамптън с 3:1 в осминафинален двубой от осминафиналите на ФА Къп.

„Владеехме топката много, а те създадоха едно положение и вкараха един гол, точно както преди три дни. Ние обаче създадохме повече шансове в сравнение с предишния двубой и именно затова успяхме да спечелим днес", коментира Слот.

Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

„Мисля, че всички футболисти искат да играят във всеки мач, което е невъзможно. Днес Анди Робъртсън се справи отлично със задачата си. Смятам, че изигра един наистина добър мач", изтъкна нидерландецът.

„Почти всичко беше същото като преди три дни, с изключение на това, че ние вкарахме повече голове. Много е разочароващо да видиш, че почти не дадохме шансове на съперника, но въпреки това допуснахме гол", отбеляза Слот.

„Рио Нгумоа е специален, защото когато си на 17 години и можеш да промениш хода на мач между два отбора от Премиър лийг, това говори колко добър играч си. Но от него зависи дали ще показва такова ниво всеки път. Фактът, че го демонстрира в гостуване, би трябвало да му даде увереност", каза насатвникът на мърсисайдци по адрес на тийнейджъра.

„На всеки три дни имам различни усещания. Преди три дни чувствата ми бяха напълно различни от сега. Приятно е да сме на четвъртфинал за ФА Къп. След три-четири дни ни предстои още един важен мач в Истанбул“, добави Слот, визирайки гостуването на Галатасарай в Шампионската лига.

