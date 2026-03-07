Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Слот: Разочароващо е, че ни вкараха гол без положение

Слот: Разочароващо е, че ни вкараха гол без положение

  • 7 март 2026 | 01:43
  • 219
  • 0
Слот: Разочароващо е, че ни вкараха гол без положение

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира победата на своя тим над Уулвърхамптън с 3:1 в осминафинален двубой от осминафиналите на ФА Къп.

„Владеехме топката много, а те създадоха едно положение и вкараха един гол, точно както преди три дни. Ние обаче създадохме повече шансове в сравнение с предишния двубой и именно затова успяхме да спечелим днес", коментира Слот.

Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс
Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

„Мисля, че всички футболисти искат да играят във всеки мач, което е невъзможно. Днес Анди Робъртсън се справи отлично със задачата си. Смятам, че изигра един наистина добър мач", изтъкна нидерландецът.

„Почти всичко беше същото като преди три дни, с изключение на това, че ние вкарахме повече голове. Много е разочароващо да видиш, че почти не дадохме шансове на съперника, но въпреки това допуснахме гол", отбеляза Слот.

„Рио Нгумоа е специален, защото когато си на 17 години и можеш да промениш хода на мач между два отбора от Премиър лийг, това говори колко добър играч си. Но от него зависи дали ще показва такова ниво всеки път. Фактът, че го демонстрира в гостуване, би трябвало да му даде увереност", каза насатвникът на мърсисайдци по адрес на тийнейджъра.

„На всеки три дни имам различни усещания. Преди три дни чувствата ми бяха напълно различни от сега. Приятно е да сме на четвъртфинал за ФА Къп. След три-четири дни ни предстои още един важен мач в Истанбул“, добави Слот, визирайки гостуването на Галатасарай в Шампионската лига.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

  • 6 март 2026 | 23:53
  • 9103
  • 6
Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

  • 6 март 2026 | 23:25
  • 9873
  • 20
Тотнъм може скоропостижно да уволни Игор Тудор

Тотнъм може скоропостижно да уволни Игор Тудор

  • 6 март 2026 | 22:12
  • 5031
  • 4
Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 23:56
  • 14732
  • 113
Собственикът на Интер Маями разкри заплатата на Меси

Собственикът на Интер Маями разкри заплатата на Меси

  • 6 март 2026 | 21:57
  • 10855
  • 17
Манчестър Юнайтед мечтае за Баркола

Манчестър Юнайтед мечтае за Баркола

  • 6 март 2026 | 21:40
  • 1630
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

  • 6 март 2026 | 23:56
  • 14732
  • 113
Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

Байерн показа голова мощ и в отсъствието на Кейн и Олисе

  • 6 март 2026 | 23:25
  • 9873
  • 20
Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

Ливърпул не повтори грешката срещу Уулвс

  • 6 март 2026 | 23:53
  • 9103
  • 6
Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

Славия разпиля Спартак (Варна), голямата надежда на българския футбол с пробиви и гол в стил "Меси"

  • 6 март 2026 | 19:50
  • 30516
  • 82
Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

Историческо! Владимир Зографски с бронз на Световната купа в Лахти

  • 6 март 2026 | 17:09
  • 17733
  • 31
Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

Георги Джоргов е световен шампион в биатлона

  • 6 март 2026 | 16:27
  • 30473
  • 33