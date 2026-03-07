Популярни
Ливърпул поднови договора на основен играч

  • 7 март 2026 | 17:54
Ливърпул поднови договора на основен играч

Ливърпул подписа нов договор с Райън Гравенберх. Нидерландецът се обвърза до 2032 г. и ще получава около 250 000 лири на седмица.

23-годишният халф пристигна на “Анфийлд” през 2023 г. от Байерн (Мюнхен). Той имаше сериозна заслуга за спечелената титла миналия сезон. Гравенберх направи великолепен сезон и бе титуляр в почти всички мачове във Висшата лига.

“Чувствам се много добре. Горд съм да удължа договора си с толкова голям клуб. Радвам се, че ще остана още много години. Решението беше лесно за мен. От началото усещам доверието на клуба и на мениджъра. Семейството ми също се чувства отлично тук.

