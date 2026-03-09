Гатузо се притеснява за защитници на Интер и Арсенал

Селекционерът на националния отбор на Италия Дженаро Гатузо очаква новини от Интер и Арсенал, след като националите Алесандро Бастони и Рикардо Калафиори се контузиха в последните мачове на клубовете си, едва две седмици преди полуфиналния плейоф срещу Северна Ирландия за класиране на предстоящото Световно първенство.

Калафиори беше заменен при победата на Арсенал с 2:1 над Мансфийлд в събота, а след мача мениджърът на „артилеристите“ Микел Артета заяви, че защитникът е имал „малки проблеми“ и не се е „чувствал комфортно да продължи“. За Арсенал предстои двубой с Байер (Леверкузен) от Шампионската лига в сряда, а испанският специалист вероятно ще предостави нова информация за състоянието на футболиста във вторник, в навечерието на мача.

От друга страна, Бастони получи травма при загубата на Интер с 0:1 от Милан в дербито на Серия "А" в неделя и също трябваше да бъде заменен след свое остро влизане срещу Адриен Рабио. „Той получи контузия в пищяла. Куцаше, така че ще видим каква е ситуацията през следващите няколко дни“, коментира старши треньорът Кристиан Киву на пресконференцията си след двубоя. Футболистите на “нерадзурите” имат почивен ден днес, така че, както съобщава Gazzetta dello Sport, медицинският щаб на клуба от Милано ще оцени състоянието на бранителя във вторник.

Тимът на Италия ще бъде домакин на Северна Ирландия в полуфинала от плейофите за Мондиал 2026 на 26 март. Ако се класира за финала, “Скуадра адзура” ще гостува на победителя от двубоя между Уелс и Босна и Херцеговина.

