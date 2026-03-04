Ван Дайк: Бяхме бавни, предвидими и небрежни

Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк обясни причините за загубата на отбора с 1:2 от Уулвърхамптън в 29-ия кръг на Премиър лийг. Бразилският халф Андре вкара победния гол в добавеното време на двубоя.

„Мисля, че загубата се дължи основно на нас. Бяхме бавни, предвидими и небрежни във владението на топката, вземайки лоши решения. Очевидно не създадохме положения, но ако играем така, този резултат може да се случи и в следващите мачове. Това е факт и е разочароващо“, заяви Ван Дайк.

Това е девето поражение за “червените” през сезона във Висшата лига.

