  2. Ливърпул
  3. Ван Дайк: Бяхме бавни, предвидими и небрежни

Ван Дайк: Бяхме бавни, предвидими и небрежни

  • 4 март 2026 | 11:50
Капитанът на Ливърпул Вирджил ван Дайк обясни причините за загубата на отбора с 1:2 от Уулвърхамптън в 29-ия кръг на Премиър лийг. Бразилският халф Андре вкара победния гол в добавеното време на двубоя.

„Мисля, че загубата се дължи основно на нас. Бяхме бавни, предвидими и небрежни във владението на топката, вземайки лоши решения. Очевидно не създадохме положения, но ако играем така, този резултат може да се случи и в следващите мачове. Това е факт и е разочароващо“, заяви Ван Дайк.

Това е девето поражение за “червените” през сезона във Висшата лига.

Стивън Джерард нарече Ливърпул "отчаян отбор" и призова да се дадат повече минути на младок
 Защо Ливърпул продължава да губи в края? И не става дума за липса на късмет
