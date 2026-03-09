Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

За старта на сезон 2026 във Формула 2 Джош Сътил от The Race отличи четирима пилоти от шампионата, които имат най-сериозен потенциал да стигнат до Формула 1. И сред тези четирима пилоти е Българския лъв Никола Цолов, като селекцията е направена преди двете състезания на "Албърт парк" в Мелбърн.

И случилото се през уикенда показва, че в избора на Сътил има много логика - Никола записа първата си победа във Формула 2, Дино Беганович беше сред най-бързите този уикенд, Алекс Дън може и да има роля в битката за титлата, но тя се очертава по-различна от тази, която очаква той, а Рафаел Камара не беше толкова убедителен, особено що се отнася до работата с гумите. Само за Колтън Херта стартът на сезона се оказа много по-труден от очакваното - катастрофа, след това инцидент, при който провали състезанието на Никола Цолов и в неделя темпо в средата на колоната, с което не успя да изпъкне.

Никола Цолов с първа победа във Формула 2 след безкомпромисно каране в Австралия

В групата на Сътил влизат пилотите, към които има най-сериозни очаквания да са в битката за титлата и да направят сезона интересен и вълнуващ.

Никола е определен като „следващата надежда на Ред Бул“, той е на върха на пирамидата на пилотите в шампионатите извън Формула 1, които компанията за енергийни напитки подкрепя.

Никола Цолов: Знаех, че съм най-бързия пилот на пистата днес

Ред Бул е и в уникалната ситуация, при това от доста време, да има 4 места във Формула 1, тъй като притежава два тима – едноименният отбор с Макс Верстапен и Рейсинг Булс.

През 2023 година Ред Бул имаше шестима пилоти във Формула 2, а този сезон Никола е единственият представител на академията на компанията в този шампионат.

„Никола беше най-сериозният съперник на Рафаел Камара във Формула 3 миналата година – припомни Сътил. – Това беше третият му сезон във Формула 3, а преди да дебютира там, той имаше само една година в едноместните формули (става въпрос за шампионската кампания на Никола в испанската Формула 4 през 2022 година).

„Цолов зае мястото в Кампос във Формула 2, което преди него заемаха най-новите попълнения на Ред Бул във Формула 1: Исак Хаджар и Арвид Линдблад.

Никола Цолов имаше скорост, но не успя да стартира сезона във Формула 2 с точки

„Така че той е на правилното място и записа впечатляващ старт във Формула 2 миналата година, когато записа точки в дебютния си уикенд в Катар, а седмица по-късно стигна до подиума в спринта в Абу Даби, където стартира в челото на обърнатата стартова решетка.

„И в двата уикенда той сензационно изпревари съотборника си в Кампос Линдблад и повтори тази впечатляваща скорост в предсезонните тестове.“

А представянето на Никола в Мелбърн - лидерската позиция в квалификацията и малшансът да запази първото място, както и силното му представяне в основното състезание показаха, че всъщност Цолов продължава по траекторията си на развитие от края на 2025, когато беше впечатляващият му дебют във Формула 2.

5-о място за Никола Цолов в квалификацията в Мелбърн

Другите трима пилоти в тази селекция също са повече от интересни. Започваме с Колтън Херта, който се отказа от битката в челото на Индикар, за да преследва мечтата си да кара във Формула 1. Той е тестов пилот на Кадилак и пътят му към Формула 1 изглежда открит, но преди това трябва да се справи с Формула 2. Което няма да е лесно, дори за пилот като Херта, който вече има 7 победи в Индикар. Само за сравнението – неговият съотборник този сезон в Хайтех Ритомо Мията спечели титлата в японската Супер Формула през 2023, а през 2024 и 2025 завърши 19-и и 17-и във Формула 2. Но може би по-силното предложение за тази позиция би трябвало да е Дино Беганович или Габриеле Мини.

Шампионът във Формула 3 за миналата година Рафаел Камара получава етикета „Шампионът на Ферари“, като бразилецът се превърна в „най-убедителния шампион във Ф3 от години насам“. Постоянството беше основната силна черта на Камара миналата година – пет спечелени квалификации и 4 победи в основните състезания – от рестарта на Ф3 през 2019 нито един друг пилот не е успял да постигне това. И Камара има шанс да прескочи по-опитния Дино Беганович, който засега е пред него в битката за място във Ферари във Формула 1. Този сезон Камара кара за Инвикта – тимът, с който Габриел Бортолето и Леонардо Форнароли спечелиха титлата във Ф2 в дебютните им сезони.

Никола Цолов стартира с 4-о време в Мелбърн

И накрая – Алекс Дън, който остава във Формула 2 като най-добре класиралия се пилот миналата година в шампионата – пети. Дън показа, че е много бърз, но миналата година е пилотът, загубил най-много точки, може би достатъчно, за да се бори с Форнароли за титлата. В края на миналата година доктор Хелмут Марко се опита да привлече Дън в програмата за млади пилоти на Ред Бул против волята на акционерите и това имаше роля за пенсионирането му. За 2026 Дън е вече част от академията на Алпин и шансовете му за Формула 1 се оценяват като добри с оглед на несигурното положение на Франко Колапинто в тима, воден от Флавио Бриаторе. Точно Бриаторе обяви, че целта на Дън този сезон ще е титлата във Формула 2. Но същото важи и за другите трима пилоти в тази селекция.

Заради войната Никола Цолов обиколи половината свят, за да стигне в Мелбърн

Снимки: Imago