Защо Ливърпул продължава да губи в края? И не става дума за липса на късмет

Ливърпул допусна пети победен гол в добавеното време при загубата си с 1:2 от Уулвърхамптън – рекорд във Висшата лига. Когато ударът на Андре рикошира в Джо Гомес и прехвърли Алисон Бекер, това беше нещастен момент за тима на Арне Слот. Но като се има предвид, че това е рекорден пети победен гол, допуснат от Ливърпул в добавеното време през този сезон, случилото се не е просто съвпадение.

Кристъл Палас и Челси ги победиха по същия начин – и със същия резултат – по-рано през сезона. Борнемут спечели в 95-ата минута през януари. Дузпата на Манчестър Сити ги сломи миналия месец. Сега и последният в класирането Уулвс се присъедини към този списък.

„Това, че се случва в добавеното време, може би е съвпадение, въпреки че се случва толкова много пъти“, каза Слот. Нито един отбор не е губил толкова много мачове в Премиър лийг толкова късно – и това не включва изравнителните голове в добавеното време срещу Фулъм и Лийдс.

Проблемът за Ливърпул не е, че са необичайно слаби в защита след 90-ата минута, а че се озовават в тези ситуации по-често, отколкото би трябвало. Такъв беше случаят и в началото на сезона, когато печелеха.

Всеки от първите четири двубоя на Ливърпул през този сезон беше спечелен след 83-тата минута. Тогава това се наричаше белег на шампиони. Сега може да се разглежда като част от същата тенденция. Мачовете на Ливърпул остават с неясен изход твърде дълго, за да им се разминава всеки път.

Съперниците играят в нисък защитен блок и чакат. Когато победиха Бърнли благодарение на дузпа на Мохамед Салах в добавеното време през септември, Слот каза: „Ако бяхме вкарали, срещата можеше да се отвори, но тъй като не го направихме, те продължиха да правят същото.“

За старши треньора на Уулвс Роб Едуардс това е бил планът. „Искахме да останем в мача“, обясни той след това. „Чувствахме, че можем да се подобрим.“ И не само заради това, което неговият отбор ще направи. „Повече напрежение върху съперника, те започват да се отварят, повече пространства.“

Слот настоя, че Ливърпул е бил достатъчно стабилен в защита. „Почти не допускаме положения. Днес допуснахме едно положение, а получихме два гола.“ Макар да е вярно, че Алисон направи само едно спасяване в мача, коментарите на Слот не разкриват цялата истина.

Представянето на Ливърпул беше толкова хаотично, след като изостана в резултата, колкото и безлично през първото полувреме. Цялата структура се изгуби, докато отборът отчаяно преследваше обрат. Победният гол беше жесток към Гомес, но Уулвс имаха и други възможности да ги накажат преди това.

В 88-ата минута Андре атакуваше защитата на Ливърпул в ситуация пет на три. След 91-вата минута Жоао Гомес проби и избра грешната опция. Андре отново напредваше с подкрепа в друга атака точно преди гола си.

Естествено е Ливърпул да търси победата в края на мачовете предвид амбициите си. Но как да избегнат попадането в позиция, в която тези рискове са необходими и ги правят уязвими? Да не пропиляват цялото първо полувреме, както направиха на „Молиню“, би било добро начало.

„От игрови ситуации ни е трудно да вкарваме“, каза Слот. „Днес отново имахме много статични положения. Първото полувреме – много лошо изпълнение. Малко подобно на начина, по който играхме. Не мисля, че изиграхме много добро първо полувреме.“ Това също е редовна характеристика в представянето на Ливърпул.

Те се нареждат на осмо място във Висшата лига по очаквани голове (xG) през първите полувремена на мачовете досега през сезона – най-ниската им позиция по този показател отпреди Юрген Клоп да поеме отбора преди повече от десетилетие. В условното класиране на полувремената те са девети.

Техните съперници също се изправят срещу ниски блокове всяка седмица, но се справят по-убедително. Манчестър Сити, например, има 64 точки в това класиране на полувремената срещу техните 39. Средното време за гол на Ливърпул е по-късно от на всеки друг. Нещо не е наред от самото начало.

Вирджил ван Дайк има идея. „Вината е в нас. Бяхме бавни, бяхме предвидими и небрежни с топката, и грешахме при вземането на решения. Очевидно не допуснахме положения, но ако се представяш така, тогава такъв резултат е възможен.“

Когато тези коментари бяха представени на Слот от “Скай Спортс” на пресконференцията след мача, мениджърът на Ливърпул разкри, че е казал почти същото на играчите си на полувремето. „Казах им, че е възможно да играят малко по-бързо от фланг на фланг“, обясни той.

„Ако играеш малко по-бързо, както направихме няколко пъти през първото полувреме, нашите крила поне имат малко време да се изправят срещу крайния си защитник. Мисля, че това се случи по-добре през второто полувреме, отколкото през първото, и затова се доближихме повече до гола.“

Разбира се, това невинаги е било проблем за Ливърпул, действащия шампион. Миналия сезон беше напълно различно. Те печелеха много срещи рано. Всъщност през миналия сезон те водеха с два или повече гола в 14 от своите 38 мача във Висшата лига след 85-ата минута.

През настоящата кампания те са постигали това само четири пъти. За сравнение, през миналия сезон бяха достигнали тази бройка още до средата на септември. В два от тези двубои те дори водеха с три гола в рамките на първия час игра. Двубоят срещу Уест Хам през уикенда беше първият случай през целия сезон, в който това се случи.

„Имаме много по-голямо притежание на топката от противника. Създадохме повече положения от игра и като цяло повече шансове от другия отбор“, заяви Слот. Но той е наясно с истината. „Ако не искаме да разчитаме на рикошет, трябва да се справим по-добре, трябва да играем по-добре.“

Защото лошите неща могат да се случат. Когато Ливърпул оставя всичко за последните минути, за да спечели, отборът винаги ще бъде уязвим и може да загуби. Поражението от Уулвс беше резултат именно от тази мудност. Това подкопа защитата на титлата им и може дори да ги лиши от участие в Шампионската лига.



АДАМ БЕЙТ, “Скай Спортс”

