В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

Бразилският футбол постави нов рекорд. След снощния финал на Щатското първенство между Крузейро и Атлетико Минейро бяха изгонени цели 23 играчи от двата отбора. Домакините спечелиха с 1:0 и станаха шампион на щата Минас Жирайс за първи път от 2019 година. Един епизод в самия край на мача обаче запали искрата. Всичко започна, когато вратарят на Атлетико Еверсон повали Кристиан, който преди това му влезе остро в опита да стигне до едно дълго подаване. Впоследствие стражът застана с коленете си върху гърдите на съперника, който се хвана за лицето. Това се случи в добавеното време и оттам започна мелето, в което се включиха почти всички играчи на терена, както и резервите.
Главният рефер не успя да покаже нито един картон на терена заради напрежението около сбиването, но впоследствие Globo информира, че е присъдил 23 червени картона. Това бие предишния рекорд, датиращ от 1954 година, когато има 22 червени картона в мач между Португеса и Ботафого.
Един от изгонените е опитният бивш нападател на Порто и Зенит Хълк.
“Жалко е! Не съм виждал такова насилие във футболен мач. Не може да даваме този пример, защото това ще получи отзвук в целия свят. Имаме отговорност да защитим нашия имидж и имиджа на цялата институция”, заяви бившият бразилски национал, който обаче бе заснет също да оправя зверски удар на свой съперник.
Най-тежко пострадал след мелето се оказа именно Еверсон, който на практика го предизвика. След мача вратарят бе с огромен хематом на челото, тъй като бе изблъскан и удари главата си в страничната греда.
Снимки: Imago