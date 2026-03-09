В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

Бразилският футбол постави нов рекорд. След снощния финал на Щатското първенство между Крузейро и Атлетико Минейро бяха изгонени цели 23 играчи от двата отбора. Домакините спечелиха с 1:0 и станаха шампион на щата Минас Жирайс за първи път от 2019 година. Един епизод в самия край на мача обаче запали искрата. Всичко започна, когато вратарят на Атлетико Еверсон повали Кристиан, който преди това му влезе остро в опита да стигне до едно дълго подаване. Впоследствие стражът застана с коленете си върху гърдите на съперника, който се хвана за лицето. Това се случи в добавеното време и оттам започна мелето, в което се включиха почти всички играчи на терена, както и резервите.

😳🇧🇷 There was 23 RED CARDS shown in the Cruzeiro vs Atletico Mineiro match 🔴‼️ pic.twitter.com/bJSQXxxlyj — EuroFoot (@eurofootcom) March 9, 2026

🟥 23 RED CARDS?! 🤯



The brawl between Cruzeiro & Atlético Mineiro generated 23 red cards! The most in Brazilian football history.



The previous record was 22 send offs, set in 1954 between Portuguesa & Botafogo. https://t.co/XosrLIUmON — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) March 9, 2026

Главният рефер не успя да покаже нито един картон на терена заради напрежението около сбиването, но впоследствие Globo информира, че е присъдил 23 червени картона. Това бие предишния рекорд, датиращ от 1954 година, когато има 22 червени картона в мач между Португеса и Ботафого.

🚨🚨| Crazy scenes as things got heated up between Cruzeiro and Atletico Mineiro in Brazil.



FOOTBALL OR WWE EXTREME RULES. 🤔pic.twitter.com/wj7gH4ip2y — Goals Side (@goalsside) March 9, 2026

Един от изгонените е опитният бивш нападател на Порто и Зенит Хълк.

“Жалко е! Не съм виждал такова насилие във футболен мач. Не може да даваме този пример, защото това ще получи отзвук в целия свят. Имаме отговорност да защитим нашия имидж и имиджа на цялата институция”, заяви бившият бразилски национал, който обаче бе заснет също да оправя зверски удар на свой съперник.

pqp pic.twitter.com/Sq0zSwWCUF — galo em baixa qualidade (@galoshitpost) March 8, 2026

This is the image that all of Brazil is talking about.



Kaio Jorge cleaning out Gabriel Delfim, Atlético Mineiro's backup goalkeeper, worthy of a boxing ring… 😳



The brawl generated 23 red cards. 🟥 https://t.co/SUSotfsSDi pic.twitter.com/HcIXjGY7yB — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 9, 2026

Най-тежко пострадал след мелето се оказа именно Еверсон, който на практика го предизвика. След мача вратарят бе с огромен хематом на челото, тъй като бе изблъскан и удари главата си в страничната греда.

everson dando um beijinho 💋 na trave pic.twitter.com/ukE1wlhsjA — comentaristaedu (@comentaristaedu) March 9, 2026

🚨🩸 𝐄𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐈𝐍𝐉𝐔𝐑𝐄𝐃 𝐀𝐅𝐓𝐄𝐑 𝐂𝐇𝐀𝐎𝐒



Atlético Mineiro goalkeeper Everson was seriously injured following a fight after the match. 😱



A shocking moment after the final whistle. pic.twitter.com/Dyw0ZTURPk — The Football Lab (@football_lab07) March 9, 2026

Следвай ни:

Снимки: Imago