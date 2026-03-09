Рууни: Не мисля, че Арсенал играе толкова зле, колкото хората говорят

Популярни
Ще се върне ли Левски към победите, въпреки проблемите в нападение - на живо преди двубоя с разклатения Локо Пловдив
  • 9 март 2026 | 17:00
Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни призова мениджъра Микел Артета да не обръща внимание на критиките относно стила на игра на неговия Арсенал. „Артилеристите“ продължават борбата в четири различни надпревари, след като достигнаха до четвъртфиналите за Купата на Англия, побеждавайки третодивизионния Мансфийлд с 2:1. В първенството лондончани водят със 7 точки пред втория Манчестър Сити, срещу когото ще играят финал за Купата на лигата, а в Шампионската лига предстои да изиграят осминафинал срещу Байер Леверкузен. Тактиките и стила на игра на отбора на Артета обаче търпят постоянни критики, предимно заради разчитането на статични положения и губенето на време, когато имат преднина в резултата.

„Последната шампионска титла, която спечелихме, не бяхме страхотни като отбор, но никой не се връща сега, за да каже „този отбор на Манчестър Юнайтед, който спечели онази последна титла, не беше толкова добър". Не мисля, че играят толкова зле, колкото смятат хората, наистина не го мисля“, заяви Уейн Рууни в подкаста си, цитиран от „Скай Спортс“. „Не казвам това, защото харесвам Арсенал, а защото мисля, че е много несправедливо да бъдат критикувани, когато са на върха на класирането със 7 точки преднина. Ако другите отбори не могат да се справят с това, правете го още повече. Това щях да правя, ако бях на мястото на Артета. Концентрирани са върху това да печелят мачове по всеки възможен начин, а когато се бориш за титлата, не може да се притесняваш за това какво мислят другите за играта ти, стига да печелиш“, добави бившият нападател.

Попитан относно подхода към статичните положения на Арсенал, Рууни отговори: „Ако съдиите не правят нищо, за да го спрат и ако не можеш да се справиш с това, защо да не продължи Арсенал да го прави? Отборите се затрудняват срещу този стил на игра. Част от играта е, обожавам го и мисля, че е страхотно. Сигурен съм, че Артета не смята така, но няма нужда да променят нищо, само защото хората се оплакват.“

Гатузо се притеснява за защитници на Интер и Арсенал

Родри се размина само с глоба за конспиративните си коментари на съдийството

Ламин Ямал и още трима от Барселона трябва да внимават при гостуването на Нюкасъл

Няма връзка с иранските футболистки, които не пяха химна

Де Роси след победата над Рома: Може би един ден ще се завърна в клуба, това е моята мечта

Ливърпул заминава за Истанбул без един от най-важните си играчи

11-те на Левски и Локомотив (Пловдив), дебют за Стипе Вуликич и титулярно място за Асен Митков

Монтана 0:3 Лудогорец, "орлите" решиха всичко за едно полувреме

Новият нападател на Левски пристигна в София

Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

