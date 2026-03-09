Рууни: Не мисля, че Арсенал играе толкова зле, колкото хората говорят

Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Уейн Рууни призова мениджъра Микел Артета да не обръща внимание на критиките относно стила на игра на неговия Арсенал. „Артилеристите“ продължават борбата в четири различни надпревари, след като достигнаха до четвъртфиналите за Купата на Англия, побеждавайки третодивизионния Мансфийлд с 2:1. В първенството лондончани водят със 7 точки пред втория Манчестър Сити, срещу когото ще играят финал за Купата на лигата, а в Шампионската лига предстои да изиграят осминафинал срещу Байер Леверкузен. Тактиките и стила на игра на отбора на Артета обаче търпят постоянни критики, предимно заради разчитането на статични положения и губенето на време, когато имат преднина в резултата.

„Последната шампионска титла, която спечелихме, не бяхме страхотни като отбор, но никой не се връща сега, за да каже „този отбор на Манчестър Юнайтед, който спечели онази последна титла, не беше толкова добър". Не мисля, че играят толкова зле, колкото смятат хората, наистина не го мисля“, заяви Уейн Рууни в подкаста си, цитиран от „Скай Спортс“. „Не казвам това, защото харесвам Арсенал, а защото мисля, че е много несправедливо да бъдат критикувани, когато са на върха на класирането със 7 точки преднина. Ако другите отбори не могат да се справят с това, правете го още повече. Това щях да правя, ако бях на мястото на Артета. Концентрирани са върху това да печелят мачове по всеки възможен начин, а когато се бориш за титлата, не може да се притесняваш за това какво мислят другите за играта ти, стига да печелиш“, добави бившият нападател.

Попитан относно подхода към статичните положения на Арсенал, Рууни отговори: „Ако съдиите не правят нищо, за да го спрат и ако не можеш да се справиш с това, защо да не продължи Арсенал да го прави? Отборите се затрудняват срещу този стил на игра. Част от играта е, обожавам го и мисля, че е страхотно. Сигурен съм, че Артета не смята така, но няма нужда да променят нищо, само защото хората се оплакват.“