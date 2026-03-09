Родри се размина само с глоба за конспиративните си коментари на съдийството

Халфът на Манчестър Сити Родри бе глобен с 80 000 паунда и предупреждение за бъдещето си поведение. Футболната асоциация на Англия му повдигна обвинение заради коментарите му за реферите след равенството (2:2) с Тотнъм през миналия месец. Носителят на “Златната топка” изрази недоволство, че голът на Доминик Соланке в срещата е бил зачетен, след което направи обобщението, че има настроения срещу Манчестър Сити заради това, че клубът толкова често печелеше титлата в последните години.

"Не знам как да се чувствам сега, след като видях кадрите. Има явно нарушение при първия им гол. Има причина за използването на ВАР. Ако те не бяха вкарали този гол, вероятно щяхме да спечелим. Това е пореден мач, в който се случва нещо такова. Никога не говоря за съдиите, уважавам изключително много работата им, но те трябва да обръщат внимание на тези неща. Соланке ритна крака на Геи и това е явно нарушение. Не е само днес, а в два, три поредни мача. Не знам защо се случва. Знам, че спечелихме твърде много и хората не искат да печелим отново, но съдията трябва да бъде неутрален. За мен, честно казано, това не е честно. Както казва мениджърът, това е невъзможно. Не казвам, че нивото на съдиите тук е лошо, страхотно е... Сега съм един от капитаните и искам да го кажа днес. Чувстваме се малко разстроени от това", заяви Родри във въпросното интервю.

От ФА признават испанеца за виновен по повдигнатото обвинение, защото в своето интервю той е направил “коментари, които предполагат пристрастие и/или поставят под въпрос почтеността на съдия и/или съдии на мача, което противоречи на Правило E3.1 на Футболната асоциация”.

От Асоциацията добавят, че Комисията е била единодушна в становището, че прагът за налагане на игрова санкция на футболиста не е била достигната, така че не е разглеждано друго наказание.

Самият Родри излезе с изявление, в което се извини и разкая за казаното от него.

“Бих искал отново да се извиня за коментарите, които направих по време на интервюто си след мача срещу Тотнъм на 1 февруари 2026 г. Напълно приемам, че думите ми бяха неуместни и под очакваното от мен ниво като професионален играч.

Искам да поясня, че не съм възнамерявал да внушавам пристрастност или да поставям под въпрос почтеността на съдиите. Винаги съм имал и продължавам да имам голямо уважение към реферите и трудната работа, която те вършат в бързо променяща се и силно напрегната среда. Коментарите ми бяха направени в момент на разочарование след разочароващ резултат.

След като размислих, осъзнах, че думите, които използвах, бяха лошо подбрани и можеха да бъдат тълкувани по начин, който не съм възнамерявал.“