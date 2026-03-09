Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ще се върне ли Левски към победите, въпреки проблемите в нападение - на живо преди двубоя с разклатения Локо Пловдив
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Родри се размина само с глоба за конспиративните си коментари на съдийството

Родри се размина само с глоба за конспиративните си коментари на съдийството

  • 9 март 2026 | 16:51
  • 205
  • 0
Родри се размина само с глоба за конспиративните си коментари на съдийството

Халфът на Манчестър Сити Родри бе глобен с 80 000 паунда и предупреждение за бъдещето си поведение. Футболната асоциация на Англия му повдигна обвинение заради коментарите му за реферите след равенството (2:2) с Тотнъм през миналия месец. Носителят на “Златната топка” изрази недоволство, че голът на Доминик Соланке в срещата е бил зачетен, след което направи обобщението, че има настроения срещу Манчестър Сити заради това, че клубът толкова често печелеше титлата в последните години.

ФА повдигна обвинения срещу Родри заради конспиративните му коментари за съдийството
ФА повдигна обвинения срещу Родри заради конспиративните му коментари за съдийството

"Не знам как да се чувствам сега, след като видях кадрите. Има явно нарушение при първия им гол. Има причина за използването на ВАР. Ако те не бяха вкарали този гол, вероятно щяхме да спечелим. Това е пореден мач, в който се случва нещо такова. Никога не говоря за съдиите, уважавам изключително много работата им, но те трябва да обръщат внимание на тези неща. Соланке ритна крака на Геи и това е явно нарушение. Не е само днес, а в два, три поредни мача. Не знам защо се случва. Знам, че спечелихме твърде много и хората не искат да печелим отново, но съдията трябва да бъде неутрален. За мен, честно казано, това не е честно. Както казва мениджърът, това е невъзможно. Не казвам, че нивото на съдиите тук е лошо, страхотно е... Сега съм един от капитаните и искам да го кажа днес. Чувстваме се малко разстроени от това", заяви Родри във въпросното интервю.

От ФА признават испанеца за виновен по повдигнатото обвинение, защото в своето интервю той е направил “коментари, които предполагат пристрастие и/или поставят под въпрос почтеността на съдия и/или съдии на мача, което противоречи на Правило E3.1 на Футболната асоциация”.

От Асоциацията добавят, че Комисията е била единодушна в становището, че прагът за налагане на игрова санкция на футболиста не е била достигната, така че не е разглеждано друго наказание.

Самият Родри излезе с изявление, в което се извини и разкая за казаното от него.

“Бих искал отново да се извиня за коментарите, които направих по време на интервюто си след мача срещу Тотнъм на 1 февруари 2026 г. Напълно приемам, че думите ми бяха неуместни и под очакваното от мен ниво като професионален играч.

Искам да поясня, че не съм възнамерявал да внушавам пристрастност или да поставям под въпрос почтеността на съдиите. Винаги съм имал и продължавам да имам голямо уважение към реферите и трудната работа, която те вършат в бързо променяща се и силно напрегната среда. Коментарите ми бяха направени в момент на разочарование след разочароващ резултат.

След като размислих, осъзнах, че думите, които използвах, бяха лошо подбрани и можеха да бъдат тълкувани по начин, който не съм възнамерявал.“

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Рууни: Не мисля, че Арсенал играе толкова зле, колкото хората говорят

Рууни: Не мисля, че Арсенал играе толкова зле, колкото хората говорят

  • 9 март 2026 | 17:00
  • 231
  • 0
Гатузо се притеснява за защитници на Интер и Арсенал

Гатузо се притеснява за защитници на Интер и Арсенал

  • 9 март 2026 | 16:59
  • 158
  • 0
Ламин Ямал и още трима от Барселона трябва да внимават при гостуването на Нюкасъл

Ламин Ямал и още трима от Барселона трябва да внимават при гостуването на Нюкасъл

  • 9 март 2026 | 16:26
  • 688
  • 0
Няма връзка с иранските футболистки, които не пяха химна

Няма връзка с иранските футболистки, които не пяха химна

  • 9 март 2026 | 16:11
  • 858
  • 0
Де Роси след победата над Рома: Може би един ден ще се завърна в клуба, това е моята мечта

Де Роси след победата над Рома: Може би един ден ще се завърна в клуба, това е моята мечта

  • 9 март 2026 | 15:42
  • 660
  • 0
Ливърпул заминава за Истанбул без един от най-важните си играчи

Ливърпул заминава за Истанбул без един от най-важните си играчи

  • 9 март 2026 | 15:36
  • 4626
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Локомотив (Пловдив), дебют за Стипе Вуликич и титулярно място за Асен Митков

11-те на Левски и Локомотив (Пловдив), дебют за Стипе Вуликич и титулярно място за Асен Митков

  • 9 март 2026 | 16:49
  • 7972
  • 14
Монтана 0:3 Лудогорец, "орлите" решиха всичко за едно полувреме

Монтана 0:3 Лудогорец, "орлите" решиха всичко за едно полувреме

  • 9 март 2026 | 16:22
  • 15510
  • 85
Новият нападател на Левски пристигна в София

Новият нападател на Левски пристигна в София

  • 9 март 2026 | 16:03
  • 10765
  • 8
Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

  • 9 март 2026 | 11:10
  • 34268
  • 35
В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

  • 9 март 2026 | 11:43
  • 18041
  • 9
Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

  • 9 март 2026 | 08:51
  • 18210
  • 7