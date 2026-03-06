Ливърпул има да си връща на Уулвърхамптън

Уулвърхамптън и Ливърпул отново се изправят един срещу друг, този път в мач от 1/8-финалите на ФА Къп. Двубоят е насрочен за 6 март 2026 г. от 22:00 часа. Срещата ще се проведе на стадион "Молиню".

Двата тима се срещнаха само преди три дни отново на този стадион, но в мач от Премиър лийг. Тогава "вълците" нанесоха изненадващо поражение на мърсисайдци с 2:1 и сериозно удариха по амбициите им за топ 4. Сега гостите са амбицирани да си отмъстят за тази загуба, още повече, че те са се прицелили в спечелването на трофея и отпадане на толкова ранен етап ще бъде прието за голям провал.

Уулвърхамптън демонстрира впечатляваща форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и една загуба. "Вълците" победиха именно Ливърпул с 2:1 на 3 март 2026 г. в мач от Премиър лийг, след като преди това надделяха над Астън Вила с 2:0 (27.02.2026). В предния кръг отстъпиха на Кристъл Палас с 0:1 (22.02.2026) и завършиха наравно 2:2 с Арсенал (18.02.2026). В предишния кръг на ФА Къп, Уулвърхамптън елиминира Гримсби с 0:1 (15.02.2026).

От своя страна, Ливърпул записа четири победи и една загуба в последните си пет срещи. "Червените" загубиха от Уулвърхамптън с 1:2 (03.03.2026), но преди това постигнаха убедителна победа над Уест Хам с 5:2 (28.02.2026), надделяха над Нотингам Форест с 1:0 (22.02.2026), елиминираха Брайтън от ФА Къп с 3:0 (14.02.2026) и победиха Съндърланд с 1:0 (11.02.2026).

В историята на директните сблъсъци между двата отбора, последните пет срещи показват интересна статистика. Ливърпул има предимство с четири победи, докато Уулвърхамптън има една. Вече стана дума, че "вълците" спечелиха последната среща само преди три дни - на 3 март 2026 г. с 2:1 в мач от Премиър лийг. Преди това Ливърпул надделя над Уулвърхамптън с 2:1 на 27 декември 2025 г. отново в първенството. По-рано през 2025 г., на 16 февруари, "червените" също победиха с 2:1, а на 28 септември 2024 г. отново Ливърпул спечели с 2:1 при гостуването си на "Молиню". На 19 май 2024 г. Ливърпул постигна победа с 2:0 като домакин. Забележително е, че в четири от последните пет срещи резултатът е бил 2:1.

В Уулвс имат само един голям проблем около състава си за този мач. Голмайсторът от победата във вторник Андре няма да бъде на разположение поради натрупани жълти картони в предишните кръгове. Иначе мениджърът Роб Едуардс потвърди, че разполага с напълно здрав състав и ще разчита на всичко най-добро.

В Ливърпул положението е по-неприятно, като няколко ключови фигури като Флориан Виртц, Александър Исак, Джовани Леони, Уатару Ендо и Конър Брадли остават извън сметките на Арне Слот. Очаква се мениджърът да направи някои ротации в състава си, като Джо Гомес, Къртис Джоунс и Андрю Робъртсън са основни кандидати за стартовата единайсеторка.