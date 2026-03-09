Няма връзка с иранските футболистки, които не пяха химна

Бо Буш, президент на синдиката на играчите ФИФПРО за Азия/Океания, призова в понеделник да се „гарантира сигурността“ на състезателките от националния отбор на Иран, участвали в Купата на Азия в Австралия. Причината е, че те бяха наречени предателки в страната си, след като не изпяха химна на персийската нация преди един от мачовете си.

„Реалността в момента е, че не можем да се свържем с футболистките. Това е изключително притеснително. Не е нещо ново. Това се случва, откакто репресиите се засилиха през януари и февруари“, заяви Буш на пресконференция в понеделник.

„Много сме загрижени за състезателките, но нашата отговорност в момента е да направим всичко по силите си, за да се опитаме да гарантираме тяхната безопасност“, каза още той, цитиран от австралийския обществен канал ABC.

Безпокойството е породено от решението на дамите да не пеят националния химн миналия понеделник по време на дебютния си мач в турнира срещу отбора на Южна Корея, в контекста на войната в Иран.

A defying silence



The Iranian women’s football national team REFUSED to sing the anthem of the Islamic regime.



Side note: By the time their next game comes up, they probably don’t even have to wear those hijabs anymore. pic.twitter.com/YrqJaYpnln — Throwback Iran (@Tarikh_Eran) March 2, 2026

„След мача иранските държавни медии публично осъдиха остро състезателките, определяйки поведението им като предателство по време на война и настоявайки те да бъдат третирани като изменници“, се посочва в петиция до австралийското правителство, която призовава спортистките да получат убежище.

В молбата се изразява „загриженост за сигурността и благосъстоянието“, които биха могли да застрашат спортистките при завръщането им в персийската държава. Петицията вече е събрала над 68 500 подписа.

Футболистките, които във втория и третия си мач все пак изпяха националния химн, приключиха участието си в турнира в неделя вечер. Очаква се те да се завърнат в страната си, но датата остава неизвестна.

Снощи, при излизането на автобуса с футболистките от стадиона, група протестиращи се опита да спре превозното средство с викове „Спасете нашите момичета!“, съобщава общественият канал SBS.

Днес Буш заяви, че синдикатът работи с ФИФА, Азиатската футболна конфедерация и австралийското правителство, за да гарантира, че „ще бъде оказан целият възможен натиск“ за защита на състезателките, независимо дали решат да останат в Австралия, или да се върнат в родината си. „Ситуацията е наистина предизвикателна“, подчерта той.

Към момента нито министър-председателят Антъни Албанезе, нито министърът на имиграцията Тони Бърк са коментирали въпроса. Междувременно министърът на външните работи Пени Уонг избегна директен коментар по молбата в неделя по време на интервю за обществения канал ABC.

Класирането на персийския отбор за женската Купа на Азия, първо от 2002 г. насам, беше приветствано от активисти, защитаващи равенството между половете, особено на фона на потисничеството, налагано от иранския режим върху жените, като например задължителното носене на хиджаб на обществени места. Именно тази принуда беше един от катализаторите за протестите в Иран тази година, които доведоха до 3117 смъртни случая, признати от ислямския режим, въпреки че правозащитни организации твърдят, че реалният брой е тройно по-голям.