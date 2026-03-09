Популярни
Де Роси след победата над Рома: Може би един ден ще се завърна в клуба, това е моята мечта
  Sportal.bg
  Рома
Де Роси след победата над Рома: Може би един ден ще се завърна в клуба, това е моята мечта

  • 9 март 2026 | 15:42
  • 647
  • 0

Старши треньорът на Дженоа Даниеле Де Роси изрази надежда, че един ден ще се завърне в родния си клуб Рома. Въпреки пристрастията си към "вълците" младият специалист не трепна и изведе генуезците до важна победа срещу тях с 2:1, с която се отдалечиха от зоната на изпадащите.

Отборът на Де Роси разплака Рома за радост на Комо и Ювентус

„Ако решите да станете треньор, знаете, че един ден ще се изправите срещу Рома. Не искам да омаловажавам какво означаваше Рома за мен, но не искам и да се оправдавам. Моята мечта и цел е един ден да се завърна в клуба, но ако трябва да се сетя за отбор по света, който ме кара да се чувствам като у дома си, подобно на Рома, това е мястото, където съм в момента, и го обичам“, коментира Де Роси след мача.

Снимки: Gettyimages

