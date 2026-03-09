Де Роси след победата над Рома: Може би един ден ще се завърна в клуба, това е моята мечта

Старши треньорът на Дженоа Даниеле Де Роси изрази надежда, че един ден ще се завърне в родния си клуб Рома. Въпреки пристрастията си към "вълците" младият специалист не трепна и изведе генуезците до важна победа срещу тях с 2:1, с която се отдалечиха от зоната на изпадащите.

„Ако решите да станете треньор, знаете, че един ден ще се изправите срещу Рома. Не искам да омаловажавам какво означаваше Рома за мен, но не искам и да се оправдавам. Моята мечта и цел е един ден да се завърна в клуба, но ако трябва да се сетя за отбор по света, който ме кара да се чувствам като у дома си, подобно на Рома, това е мястото, където съм в момента, и го обичам“, коментира Де Роси след мача.

Снимки: Gettyimages