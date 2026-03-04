Без гостуващи фенове на Галатасарай на "Анфийлд"

Турският Галатасарай няма да може да продава билети на своите фенове за гостуването в 1/8-финала от Шампионската лига срещу Ливърпул този месец. Това става след като Апелативният орган на Европейската футболна централа (УЕФА) потвърди санкциите, наложени на клуба заради хвърлянето на предмети от техни привърженици, паленето на фойерверки и причиняването на безредици по време на гостуването на Ювентус в края на миналия месец.

Mъж и дъщеря му са били ранени, след като фойерверк е бил хвърлен към фенове на Ювентус в Торино. Останалият с 10 души италиански тим стопи разликата от три гола след загубата с 2:5 в първия мач и прати в продължения срещата реванш от плейофите в Шампионската лига.

25.02.2026 tarihinde deplasmanda Juventus ile oynadığımız, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında yaşanan taraftar olayları nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından kulübümüze 40.000 euro para cezası ve bir sonraki deplasman müsabakasında seyircisiz oynama yaptırımı uygulanmasına… pic.twitter.com/JLqWK9uBGv — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 3, 2026

Турският първенец Галатасарай, който отбеляза два гола в продълженията, за да се класира за осминафиналите с общото 7:5, беше глобен и с 40 000 евро от Дисциплинарната комисия на УЕФА за поведението на запалянковците си.

От Галатасарай реагираха с официално изявление по повод наложената санкция. "Поради инциденти с привърженици по време на гостуването ни на Ювентус в мач от Шампионската лига на 25.02.2026 г., Дисциплинарната комисия на УЕФА реши да наложи на клуба ни глоба от 40 000 евро и санкция да изиграем следващия си мач като гост без публика. Ще обжалваме това решение пред Апелативната комисия на УЕФА", се казва в позицията на клуба. Очевидно обаче обжалването не е успешно.

Ливърпул ще гостува на Галатасарай във вторник (10 март), а реваншът е насрочен за 18 март в Англия.

Снимки: Imago