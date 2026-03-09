Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марек
  3. Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

  • 9 март 2026 | 11:10
  • 13054
  • 10
Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

Футболният специалист Велислав Вуцов отрече пред Sportal.bg, че се е бил с президента на Марек Ивайло Паргов, на когото беше наставник в Дупница преди над 20 г. Същото след това стори и шефът на клуба от "Бончук". Според информацията двамата са стигнали до кютек по време на мача между Миньор (Перник) и Марек.

"Няма такова нещо. Бой, кръв, сополи - глупости! Реплика от моя страна имаше, имаше изпуснати нерви, имаше реплика и от един от тяхната група. Да, границата на добрия тон беше прекрачена. Не мисля, че се е случило нещо, което не се вижда по стадионите. Нерви имаше, но бой, юмруци, шамари - това са измишльотини", заяви бившият треньор на Левски, Славия, Ботев (Пловдив) и Черно море.

Оперират талант на Марек в "Пирогов"
Оперират талант на Марек в "Пирогов"

"Не е имало никакъв бой! Разменихме си реплики, напрежение имаше, но това е нормално за такива мачове - дерби е. Още на почивката се извиних на Велислав, след мача също говорихме, с него се познаваме много добре от много години", сподели от своя страна Иво Паргов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ком привлече млад нападател

Ком привлече млад нападател

  • 9 март 2026 | 09:41
  • 700
  • 0
Ивайло Станчев: Равенството в Разград е закономерно

Ивайло Станчев: Равенството в Разград е закономерно

  • 9 март 2026 | 09:32
  • 974
  • 0
Владо Манчев: Не трябва да навеждаме главата, а да продължаваме да работим

Владо Манчев: Не трябва да навеждаме главата, а да продължаваме да работим

  • 9 март 2026 | 09:27
  • 1324
  • 0
Диан Генчев за успеха на Олимпик

Диан Генчев за успеха на Олимпик

  • 9 март 2026 | 09:24
  • 818
  • 2
Отбори от Нидерландия също следят звездата на Славия

Отбори от Нидерландия също следят звездата на Славия

  • 9 март 2026 | 09:23
  • 2521
  • 3
Христо Янев ще разговаря с основен играч

Христо Янев ще разговаря с основен играч

  • 9 март 2026 | 09:19
  • 8041
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

Проблемът не е в парите: търпението и ясният план на Хьогмо превръщат Лудогорец в Еверест за Левски на Веласкес

  • 9 март 2026 | 02:15
  • 30233
  • 96
Лудогорец "гостува" на последния в Разград

Лудогорец "гостува" на последния в Разград

  • 9 март 2026 | 07:29
  • 10095
  • 23
Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

  • 9 март 2026 | 07:35
  • 8465
  • 45
В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

  • 9 март 2026 | 11:43
  • 4746
  • 1
Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

  • 9 март 2026 | 08:51
  • 8569
  • 5