Ламин Ямал и още трима от Барселона трябва да внимават при гостуването на Нюкасъл

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал и съотборниците му Фермин Лопес, Марк Касадо и Жерард Мартин са застрашени да получат наказание, в случай че си изкарат жълт картон при гостуването на Нюкасъл в Шампионската лига. Ако някой от тях бъде санкциониран в утрешния мач, той ще пропусне реванша след седмица на “Спотифай Камп Ноу” заради натрупани картони, пише “Мундо Депортиво”.

Ямал вече има цели четири жълти картона в ШЛ през този сезон. След първите три той беше наказан при победата с 4:2 над Славия (Прага). При успеха с 4:1 над Копенхаген обаче крилото беше санкциониран още веднъж и така при пети жълт картон ще последва ново наказание за него. Що се отнася до Лопес, Касадо и Мартин, всички от тях са били предупреждавани официално от съдията по два пъти в досегашните мачове на Барса в ШЛ. От друга страна, в състава на Нюкасъл има двама “висящи” с жълти картони, като става въпрос за двама от обичайните титуляри: Дан Бърн и Жоелинтон.

🚨🟡 Lamine Yamal, Fermin, Casado et Gerard Martin risquent de manquer le match retour contre Newcastle s'ils reçoivent un carton jaune à St James' Park. pic.twitter.com/3ZaHqaHu7m — Barça News (@BarcaNewsFRA) March 9, 2026

Междувременно, каталунците ще бъдат без петима играчи на “Сейнт Джеймсис Парк” поради контузии: Жул Кунде, Алехандро Балде, Андреас Кристенсен, Френки де Йонг и Гави.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages