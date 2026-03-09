Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Ще се върне ли Левски към победите, въпреки проблемите в нападение - на живо преди двубоя с разклатения Локо Пловдив
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Ламин Ямал и още трима от Барселона трябва да внимават при гостуването на Нюкасъл

Ламин Ямал и още трима от Барселона трябва да внимават при гостуването на Нюкасъл

  • 9 март 2026 | 16:26
  • 682
  • 0

Младата звезда на Барселона Ламин Ямал и съотборниците му Фермин Лопес, Марк Касадо и Жерард Мартин са застрашени да получат наказание, в случай че си изкарат жълт картон при гостуването на Нюкасъл в Шампионската лига. Ако някой от тях бъде санкциониран в утрешния мач, той ще пропусне реванша след седмица на “Спотифай Камп Ноу” заради натрупани картони, пише “Мундо Депортиво”.

Ямал вече има цели четири жълти картона в ШЛ през този сезон. След първите три той беше наказан при победата с 4:2 над Славия (Прага). При успеха с 4:1 над Копенхаген обаче крилото беше санкциониран още веднъж и така при пети жълт картон ще последва ново наказание за него. Що се отнася до Лопес, Касадо и Мартин, всички от тях са били предупреждавани официално от съдията по два пъти в досегашните мачове на Барса в ШЛ. От друга страна, в състава на Нюкасъл има двама “висящи” с жълти картони, като става въпрос за двама от обичайните титуляри: Дан Бърн и Жоелинтон.

Междувременно, каталунците ще бъдат без петима играчи на “Сейнт Джеймсис Парк” поради контузии: Жул Кунде, Алехандро Балде, Андреас Кристенсен, Френки де Йонг и Гави.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Рууни: Не мисля, че Арсенал играе толкова зле, колкото хората говорят

Рууни: Не мисля, че Арсенал играе толкова зле, колкото хората говорят

  • 9 март 2026 | 17:00
  • 225
  • 0
Гатузо се притеснява за защитници на Интер и Арсенал

Гатузо се притеснява за защитници на Интер и Арсенал

  • 9 март 2026 | 16:59
  • 157
  • 0
Родри се размина само с глоба за конспиративните си коментари на съдийството

Родри се размина само с глоба за конспиративните си коментари на съдийството

  • 9 март 2026 | 16:51
  • 204
  • 0
Няма връзка с иранските футболистки, които не пяха химна

Няма връзка с иранските футболистки, които не пяха химна

  • 9 март 2026 | 16:11
  • 855
  • 0
Де Роси след победата над Рома: Може би един ден ще се завърна в клуба, това е моята мечта

Де Роси след победата над Рома: Може би един ден ще се завърна в клуба, това е моята мечта

  • 9 март 2026 | 15:42
  • 656
  • 0
Ливърпул заминава за Истанбул без един от най-важните си играчи

Ливърпул заминава за Истанбул без един от най-важните си играчи

  • 9 март 2026 | 15:36
  • 4607
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Локомотив (Пловдив), дебют за Стипе Вуликич и титулярно място за Асен Митков

11-те на Левски и Локомотив (Пловдив), дебют за Стипе Вуликич и титулярно място за Асен Митков

  • 9 март 2026 | 16:49
  • 7828
  • 14
Монтана 0:3 Лудогорец, "орлите" решиха всичко за едно полувреме

Монтана 0:3 Лудогорец, "орлите" решиха всичко за едно полувреме

  • 9 март 2026 | 16:22
  • 15433
  • 85
Новият нападател на Левски пристигна в София

Новият нападател на Левски пристигна в София

  • 9 март 2026 | 16:03
  • 10684
  • 8
Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

Вили Вуцов и Иво Паргов с коментар дали са се млатили в Перник

  • 9 март 2026 | 11:10
  • 34219
  • 35
В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

В името на рекорда: зверско меле между Крузейро и Атлетико Минейро доведе до 23 червени картона

  • 9 март 2026 | 11:43
  • 18018
  • 9
Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

Никола Цолов е надеждата на Ред Бул за Формула 1

  • 9 март 2026 | 08:51
  • 18191
  • 7