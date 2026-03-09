Мбапе се завърна в Мадрид, присъдата за първия мач с Манчестър Сити е издадена

Голмайсторът на Реал Мадрид Килиан Мбапе се е завърнал снощи в испанската столица, след като прекара последните дни в Париж. Нападателят се прибра в родината си за допълнителни консултации около измъчващата го контузия в лявото коляно. Той бе придружен от физиотерапевт и кондиционен треньор на кралския клуб.

Ясно е, че Мбапе няма как да вземе участие в първия осминафинален сблъсък от Шампионската лига срещу Манчестър Сити. Допълнителните тестове през следващите дни ще покажат дали има шанс да се завърне в игра за реванша в Англия, който е на 17 март. Според RMC нагласата в клуба обаче е, че това би било рисковано. Такава е позицията и на самия Мбапе и неговото обкръжение.

Вчера “Марка” излезе с информация, че има някакъв шанс Мбапе да се опита в оставащите два дни да се подготви още за първия сблъсък с Манчестър Сити, но това изглежда почти невъзможно. Така Алваро Арбелоа няма да може да използва нито французина, нито Джуд Белингам в домакинството срещу "гражданите" в сряда.

📸 IMAGEN @elchiringuitotv 📸



🛬🐢 Así ha llegado Mbappé a Madrid tras pasar unos días en París. pic.twitter.com/6HKvVSJaM1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 8, 2026