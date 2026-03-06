Популярни
УЕФА наказа Реал Мадрид за… расизъм

  6 март 2026 | 13:23
  • 2128
  • 4
УЕФА наказа Реал Мадрид за… расизъм

УЕФА обяви, че налага глоба от 15 00 евро и частично затваряне на част от южната трибуна на “Сантиаго Бернабеу”, което за момента има условен характер. Причината за това е расистко и/или дискриминациионно поведение на феновете на отбора по време на реванша от плейофния кръг в Шампионската лига срещу Бенфика. При повторно подобно нарушение в рамките на година ще бъдат затворени 500 места от един от секторите в спомената част на стадиона.

Срещите между Реал и Бенфика бяха белязани от темата за расизма. По време на първия двубой Винисиус Жуниор се оплака, че е бил обиждан на расиста основа от Джанлука Престиани, а Бенфика наказа свои привърженици за подобни обиди по адрес на бразилеца. Това предизвика широк международен отзвук. Разследването по големия скандал все още тече, а в Реал посветиха реванша на борбата срещу расизма, като на “Сантиаго Бернабеу” имаше и голям банер “Не на расизма”. Иронията бе, че точно тогава камерата улови как привърженик на “белите” прави нацистки поздрав. Той незабавно бе изведен от стадиона.

УЕФА не посочва дали точно тази проява е причината за наказанието на Реал Мадрид.

И вчерашният сблъсък между Реал и Бенфика не мина без голям скандал
И вчерашният сблъсък между Реал и Бенфика не мина без голям скандал
