Алегри: Интер е явният фаворит за титлата

Масимилано Алегри потвърди, че голът на Первис Еступинян е бил част от подготовката на Милан да атакува слабостите в защитата на Интер. Попадението донесе успех с 1:0 в дербито за "росонерите", но старши треньорът настоя, че „нерадзурите“ остават явните фаворити за Скудетото. Последният път, когато „червено-черните“ спечелиха и двете издания на дербито в Серия А, беше през сезон 2010-11, отново под ръководството на този треньор, а след това и триумфираха с титлата.

„Интер има преднина от седем точки на върха, което е голямо предимство. Те все още са най-силният отбор и явните фаворити. Можехме да се справим по-добре и да бъдем по-остри в последната третина на терена в няколко ситуации. Можем само да бъдем щастливи, защото запазихме дистанцията от Ювентус на 10 точки, а от Комо и Рома на 9, така че беше важно да постигнем резултат днес“, започна Алегри.

Алегри остава фокусиран върху истинската цел на Милан. До края на кампанията остават десет кръга, а разликата на върха в класирането е седем точки. Въпреки това треньорът е категоричен, че основният фокус трябва да бъде върху класирането за Шампионската лига, след като този сезон "росонерите" останаха далеч и от трите европейски клубни турнира.

„Работихме седем месеца, за да сме сигурни, че ще достигнем март в най-добрата възможна форма, защото тогава се играят най-важните мачове от сезона и всичко се решава“, продължи Алегри.

„Росонерите“ знаеха, че това е последният им шанс да запазят интригата в борбата за титлата и че Inter бяха непобедени в Серия А от последното дерби на Милано, което бе на 23-ти ноември. Онзи мач също завърши 1:0, но този път героят беше неочакван. Еступинян се възползва от извеждащ пас на Юсуф Фофана, за да преодолее Ян Зомер в близкия ъгъл с първия си гол за клуба, наказвайки слабостта в защитата на Луис Енрике.

„Луиш Енрике е много добър играч, но бяхме подготвили тази ситуация на тренировка. Преди гола имаше едно центриране на Рабио, до което Еступинян можеше да стигне, ако беше прочел ситуацията миг по-рано. Фофана се справи наистина добре с тази асистенция, той имаше и други два важни паса срещу Cremonese, от които не успяхме да вкараме. Отборът се справя по-добре.“, призна Алегри.

Собственикът на Милан Джери Кардинале присъства на „Сан Сиро“ за първи път от 18 месеца и влезе в съблекалнята след последния съдийски сигнал, за да поздрави отбора.

„Говорих с отбора и след това си тръгнах, защото трябваше да давам интервюта, но съм много доволен, че клубът и собствениците поздравиха играчите. Въпреки това знаем, че все още не сме постигнали нищо, така че трябва да останем здраво стъпили на земята. Трябва да сме доволни от победата, но преди всичко да осъзнаем, че тя ни носи 60 точки и ни доближава с един кръг до постигането на нашата цел“, сподели Алегри.

Милан пресираше силно Интер през първото полувреме, докато след почивката бяха принудени да се върнат по-назад и завършиха мача, прибрани в собственото си наказателно поле.

„Изразходвахме много енергия през първото полувреме, след което очевидно Inter вдигна оборотите и им позволихме няколко повече центрирания, когато се прибрахме по-дълбоко. Въпреки това, освен шанса на Федерико Димарко при контраатака, не си спомням истински голови положения за Inter. Ние също имахме някои благоприятни ситуации и можехме да се оттеглим на почивка с преднина от 2:0. Въпреки всичко, отново трябва да подчертая, че Интер остава явният фаворит за Скудетото. Тази победа ни дава морален тласък“, завърши Алегри.