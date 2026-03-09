Забрави ли вече Левски загубата от Лудогорец?

Слушай на живо: Левски - Локомотив (Пловдив)

Левски и Локомотив (Пловдив) се изправят един срещу друг в мач от 25-ия кръг на еfbet Лига. Двубоят на стадион “Георги Аспарухов” е с начален час 18:00 и ще бъде ръководен от главния съдия Димитър Димитров.

Домакините са лидер в класирането с актив от 56 точки, което е с девет повече от Лудогорец и ЦСКА 1948. “Сините” и “орлите” обаче с мач по-малко от “червените”. Именно двата тима играха преди няколко дни и разградчани върнаха до известна степен интригата, след като победиха с 1:0 като домакин.

Гостите от своя страна минаха през сериозна смяна на настроението през миналата седмица, след като първо взеха точка при визитата си на Лудогорец, но след това бяха разбити с 0:5 като домакин от ЦСКА 1948. Към момента “смърфовете” са на шеста позиция с 35 точки.

Наставникът на Левски Хулио Веласкес има сериозни проблеми в състава най-вече по отношение на атаката. Там Мустафа Сангаре претърпя операция и ще отсъства дълго време, а Хуан Переа е наказан заради червения си картон срещу Лудогорец. Наказан също така е Оливер Камдем, Карл Фабиен за пореден път е контузен, а под въпрос за мача е и титулярният вратар Светослав Вуцов.

Душан Косич също има немалко проблем със състава, като аут за мача са Ефе Али, Крист Лонгвил и Димитър Илиев, а Калоян Костов и Енцо Еспиноса са трайно контузени.

Двата тима вече играха един срещу друг в рамките на сезона, като в мач от десетия кръг Локомотив победи с 1:0. Това бе първа загуба за Левски през сезона, а любопитно е, че попадението бе дело на настоящия играч на “сините” - Хуан Переа.