Реал Мадрид се присъединява към Арсенал в битката Тонали

  • 8 март 2026 | 14:19
  • 501
  • 0
Реал Мадрид се присъединява към Арсенал в битката Тонали

Халфът на Нюкасъл Сандро Тонали може да се окаже в центъра на ожесточена трансферна битка през идното лято. Италианският полузащитник е свързван с Арсенал още от края на зимния трансферен прозорец, но според английските медии Реал Мадрид също го следи изкъсо.

“Сън” информира, че скаути на испанския гранд са наблюдавали на живо изявите на Тонали във вчерашния двубой с Манчестър Сити от 1/8-финалите на ФА Къп. Разбира се, от Реал имат и друга обективна причина за интереса си към този мач, защото се срещат с "гражданите" само след три дни в първия 1/8-финален сблъсък от Шампионската лига. Играта на Тонали обаче е била следена под лупа.

Халфът има договор с Нюкасъл до 2030 година, но на “Сейнт Джеймсис Парк” са наясно, че ако отборът не се класира за евротурнирите и италианецът получи примамливи оферти от Арсенал или Реал, ще трябва да положат сериозни усилия, за да го задържат в клуба.

“Свраките” оценяват бившият играч на Милан на 100 милиона паунда. Ювентус и Манчестър Юнайтед също са свързвани с Тонали.

Снимки: Imago

