Де Дзерби между Манчестър Юнайтед и Тотнъм

Бившият треньор на Олимпик Марсилия и Брайтън Роберто де Дзерби е в списъка на Манчестър Юнайтед и Тотнъм за евентуален постоянен мениджър за следващия сезон. Според “Дейли Телеграф” италианецът е склонен да се захване с предизвикателството да води 20-кратният шампион на Англия, като същото важи и за “шпорите”, които обаче първо трябва да си осигурят мястото в Премиър лийг.

Изданието твърди, че директорите и на двата клуба оценяват атакуващият стил на игра, който изповядва Де Дзерби. Не трябва да се забравя, че той бе свързван и с Манчестър Сити, при положение че информациите за евентуалното напускане на Джосеп Гуардиола през лятото се окажат верни.

Де Дзерби се раздели с Марсилия по взаимно съгласи на 11 февруари. Той бе назначен в клуба през лятото на 2024 година.

В Тотнъм има реална възможност да бъде назначен втори мениджър в рамките на месец. Лондончани загубиха първите си три мача под ръководството на Игор Тудор, а предстоят срещи с Атлетико Мадрид в Шампионската лига, разделени от гостуване на Ливърпул в Премиър лийг. Де Дзерби обаче не би се съгласил да поеме отбора сега, като по-скоро отново ще се прибегне до временен вариант, в случай че ръководството реши да се раздели с хърватина.

Roberto De Zerbi is keen on taking the permanent Man United Head Coach position for next season, reports The Telegraph 👀 pic.twitter.com/G5VqkWTfOj — Football on TNT Sports (@footballontnt) March 8, 2026