Киву: Интер игра под нивото си, но нищо не се променя в битката за Скудетото

Кристиан Киву признава, че Интер не е успял да пробие защитния блок на Милан, но настоява, че „нищо нямаше да се промени, дори и да бяхме спечелили тази вечер“ в надпреварата за Скудетото. „Нерадзурите“ можеха да нанесат решителен удар в борбата за титлата с този сблъсък, но вместо това видяха как преднината им от 10 точки бе намалена на 7.

„Първото ни полувреме беше под обичайното ниво, с бавно темпо, след което допуснахме гол и това също беше удар за нас. Опитахме се да вдигнем оборотите след почивката и на моменти играхме по-добре, създавайки добър шанс чрез Димарко. Опитахме всичко, за да преодолеем техния нисък защитен блок, но не успяхме да ги пробием“, заяви Киву пред медиите в Италия след последния съдийски сигнал на дербито, което неговият Интер загуби с минималното 0:1.

Предвид факта, че Еспозито и Бони са различни от обичайните централни нападатели, бе зададен въпросът дали Интер е трябвало да центрира повече топки в наказателното поле.

„Стигахме до аутлинията, но без ясни ситуации, а след това центриранията обикновено бяха изчиствани от техните защитници, защото никога не успявахме да ги изпреварим“, отговори Киву. „Липсваше ни динамика, Милан се беше прибрал и ни чакаше, за да контраатакува. Трябва да се подобрим и да вдигнем темпото.“

Интер беше непобеден в Серия А от последната среща с Милан, завършила отново 1:0 на 23 ноември, като в този период записа равенство 2:2 срещу Наполи и 14 победи. Киву беше заявил, че Интер твърде често е критикуван и не получава признание за успехите си, но след разочароващото равенство 0:0 в полуфинала за Купата на Италия с Комо през седмицата и тази загуба, изглежда, че отборът губи инерция. Това се случва на фона на отпадането от Шампионската лига в плейофите от норвежкия Будьо/Глимт.

„Можехме и трябваше да се справим по-добре. Нападателите са млади, не направиха това, което обикновено изискваме, но това не е извинение. Доволен съм от това, което се опитаха да направят, като се има предвид, че бяха единствените двама, с които разполагахме. За двама толкова млади играчи това е ценен опит“, добави Киву. „Всички трябваше да играем с по-голяма интензивност и да се движим с повече решителност по целия терен.“

Имаше предположения, че Интер може да се върне към системата с един централен нападател и двама по-изтеглени креативни полузащитници, подход, използван срещу Комо за Купата на Италия, за да има поне един нападател, който да влезе от пейката и да раздвижи играта.

„Не мисля, че това беше подходящият мач за подобни експерименти.“

Треньорът беше попитан и за късния инцидент, при който Дензъл Дъмфрис удари с глава топката в ръката на Самуеле Ричи, но беше преценено, че тя е в естествена позиция.

„Казаха ми, че ВАР е проверил ситуацията, така че нямам какво да добавя. Фокусиран съм върху представянето, върху моите решения, моите грешки. Остават 10 мача, 30 точки за печелене, така че трябва да надграждаме върху това, което сме постигнали досега. Все още имаме предимство от седем точки, има още 30 за печелене, нищо нямаше да се промени, дори и да бяхме спечелили тази вечер.“, отговори Киву.

В историята на Серия А Интер и Милан никога не са успявали да спечелят Скудетото в сезон, в който са загубили и двете издания на Дерби дела Мадонина.