  Арбелоа: Валверде въплъщава всичко, което трябва да бъде един футболист на Реал Мадрид

Арбелоа: Валверде въплъщава всичко, което трябва да бъде един футболист на Реал Мадрид

  • 7 март 2026 | 00:57
  • 173
  • 0

Наставникът на Реал Мадрид Алваро Арбелоа коментира победата с 2:1 над Селта в мач от Ла Лига, като изрази задоволството си от духа на отбора.

„Няма по-добър начин да отпразнуваш 124-тата годишнина на най-добрия клуб в света от това да се бориш с всички и срещу всичко. Трябва да го отпразнуваме“, заяви бившият защитник.

Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

„Всички знаем колко е трудно да се играе срещу Селта, винаги е било така. Пристигнахме тук със сериозни кадрови проблеми. Трябва да отличим нашата академия и характера, който момчетата показаха“, добави той.

В ефира на клубния канал на Реал Мадрид Арбелоа специално похвали автора на победния гол: „Феде Валверде въплъщава всичко, което трябва да бъде един играч на Реал. В него живее духът на Хуанито. Той понесе отбора на плещите си.“

Снимки: Gettyimages

