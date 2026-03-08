Популярни
  Реал Мадрид
  2. Реал Мадрид
  Реал Мадрид си гарантира над 400 млн. евро за идните години

Реал Мадрид си гарантира над 400 млн. евро за идните години

  • 8 март 2026 | 13:48
  • 677
  • 0

Реал Мадрид преподписа с най-големия си спонсор - Emirates. Договорът между испанския колос и авиопревозвача от ОАЕ беше продължен до края на сезон 2030-2031 г., научи 2Playbook. За този период клубът от “Бернабеу” ще получи общо 444 млн. евро, съобщава “Марка”.

Новият контракт включва и допълнителни активи, като например екипировката на баскетболния отбор, която се присъединява към присъствието на марката върху предната част на фланелките на мъжкия и женския футболен тим.

„Този договор беше подновяван и разширяван няколко пъти, с увеличение на гарантираните приходи“, признава ръководството на клуба, оглавявано от Флорентино Перес, в своите междинни финансови отчети. За същия период клубът отчита общи приходи от 618 милиона евро, докато нетната печалба е спаднала с 80% до 5 милиона евро поради увеличените разходи за заплати на спортистите.

Търговските приходи са намалели с 11,7% на годишна база през първото полугодие на сезон 2025-2026 г., достигайки 223,6 милиона евро. Клубът обяснява този спад с прекратяването на споразумението с Providence, което от 2017 г. насам авансираше приходи от спонсорства в замяна на дял от новите договори. Без този ефект, отделът по спонсорства е допринесъл със 149,7 милиона евро, което е с 5,1% по-малко.

Редовният оборот възлиза на 571,3 милиона евро, което представлява спад от 3,1%. Рентабилността за периода е засегната от увеличението на оперативните разходи: инвестициите в спортни състави са нараснали с 26,2% до 318,9 милиона евро. Разходите за заплати са се увеличили с 35 милиона евро, а амортизациите за трансфери са нараснали с още 20 милиона.

Същевременно Реал Мадрид отбелязва и значителен спад в продажбите на мърчандайзинг. Приходите от официалните магазини са намалели с 22,4% до декември, достигайки 56,7 милиона евро. Клубът свързва тази тенденция с липсата на силни игри през този сезон.

