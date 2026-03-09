Моуриньо изригна след дербито, защото са го обвинили в предателство

Жозе Моуриньо коментира изгонването си в края на мача срещу ФК Порто от 25-ия кръг на Лига Португал. Треньорът на Бенфика сподели мнението си защо е получил червен картон след изравнителния гол на Барейро в 89-ата минута.

„Съдията каза, че ме е изгонил, защото съм изритал топката към резервната скамейка на ФК Порто. Това е напълно невярно. Правил съм го много пъти у дома при много наши голове, ритам топката към трибуните, за да дам топка на късметлия фен. Знам, че технически не съм много добър, но не, беше към трибуните“, каза Моуриньо

Специалния не скри и недоволството си от това, че е бил наречен „предател“ от помощник-треньора на "драконите" Лучо Гонсалес в разговор, който продължил до тунела към съблекалните.

„Нарече ме предател 50 пъти. Бих искал да ми обясни предател на какво? Отидох в Порто, дадох душата си на Порто, отидох в Челси, отидох в Интер, в Реал Мадрид, обиколих света и давах 24 часа от живота си всеки ден. Това се нарича професионализъм“, сподели Моуриньо.

„Едно са обидите от феновете, това е футбол. Това са същите фенове, които бяха в краката ми, когато се разхождах из града. От колега по професия... Той е професионалист като мен, защитавал е различни фланелки през кариерата си, не разбрах. Предател защо? Защото давам всичко на Бенфика? Утре, когато отида в Ещрела, Морейрензе или Униао де Лейрия, също ще дам всичко“, подчерта той.