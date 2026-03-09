Чави обвини Лапорта, че е попречил на завръщането на Меси

След почти две години мълчание бившият старши треньор на Барселона Чави Ернандес най-накрая проговри и отправи тежки обвинения към президента на каталунците Жоан Лапорта. Според екс наставника на "блаугранас", който спечели с тима предпоследната шампионска титла от 2023 г., Лапорта е била пречката живата легенда на клуба Лионел Меси да се завърне в игра за представителния отбор. Ернандес твърди, че дори споразумението за завръщането на аржентинската звезда е било сключено.

„Лео беше договорен. Свързахме се с него и той ми каза, че има желание да се върне. Разговаряхме до март и аз му казах, че когато ми даде ОК, ще говоря с президента, защото от футболна гледна точка го виждах с добро око“, уточни Ернандес.

Xavi Hernández: "Messi estaba fichado, teníamos luz verde con LaLiga y Laporta me dijo, palabras textuales que "no vuelve porque me va a hacer una guerra".



Recordemos que prometió hacerle una oferta irechazable besando un maniquí para salir de presidente. Trilero de época. 😂🃏 pic.twitter.com/xnBsMUxKhd — Joker Laporta 🃏 (@JokerLaporta) March 8, 2026

Процесът напреднал с началото на преговорите между Лапорта и бащата на Меси, Хорхе Меси, и дори била получена зелена светлина от Ла Лига. Въпреки това, сделката е била внезапно отменена.

„Президентът е този, който провали всичко. апорта ми каза, че ако Лео се върне, ще му обяви война и че не може да го допусне“. Бившият полузащитник добави, че от този момент Меси е спрял да му вдига телефона, тъй като „от другата страна са му казали, че не е възможно“. Пет месеца разговаряхме с Лео, всичко беше готово, от футболна гледна точка нямаше съмнения, икономически щяхме да отидем на Монтжуик и щяхме да направим последен танц като този на Джордан, всичко беше подготвено“, обвини Чави.

Бившият треньор отрича също, че провалът на трансфера се дължи на финансови изисквания от Хорхе Меси или на пречки от Ла Лига.

„Това е лъжа. Президентът и неговите хора му казват не, че той има цялата власт и че Меси ще управлява тази власт зле“, подчерта той.

Този епизод, според Шави, е повлиял на отношенията му с аржентинския играч.

„Той си помисли, че съм замесен в заговора, и това много повлия на отношенията ми с Лео, но сега отново са добри. Умирах от желание Лео да се върне, за да го тренирам, но ни настроиха един срещу друг“, призна той, съжалявайки за случилото се.

Въпреки желанието да види Меси отново да триумфира на Камп Ноу, Шави вярва, че неговият собствен цикъл в клуба е приключил. „Сега мисля, че никога повече няма да се върна в Барса. Вече изпълних своя етап като играч и треньор“.