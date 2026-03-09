Димарко: Трудно е да се обясни реакцията ни, но водим със 7 точки

Федерико Димарко призна, че трудно си обяснява мудната реакция на неговия Интер срещу Милан, но и призна, че е още по-трудна за повяврване изгодната ситуация, в която "нерадзурите" се намират в момента и водят с осем точки на върха в класирането пред градския си съперник.

„Милан се прибра много дълбоко след гола си, което беше напълно очаквано, а истината е, че създадохме твърде малко, за да ги нараним сериозно. Бяхме подготвили мача с нисък до среден блок, за да можем да увеличим пресата. При моя шанс топката отскочи и не успях да я уцеля добре“, заяви Димарко пред медиите след края на дербито, което Интер загуби с 0:1.

Интер беше непобеден в лигата от последното Дерби дела Мадонина, което също завърши 1:0 през ноември 2025 г., като оттогава записа равенство 2:2 с Наполи и 14 победи.

„Когато допуснем гол, често ни е трудно да реагираме, или по-скоро не реагираме с достатъчно решителност. Трудно е да се обясни защо го правим. Отборът е обединен, правим страхотен сезон и все още водим със седем точки на върха, в крайна сметка. Трябва да останем спокойни, защото съдбата ни все още е изцяло в нашите ръце“, призна Димарко.

Резултатът означава, че преднината на Интер на върха в класирането на Серия А е намалена до седем точки, което все още е значително предимство на този етап от сезона, при оставащи 10 кръга. На „нерадзурите“ беше посочено, че имат слаби резултати в „големите“ мачове, постигайки само две победи, едно равенство и три загуби в срещите от Серия А срещу Милан, Наполи, Рома и Ювентус.

„Вие казвате това, но ако някой ни беше казал преди осем месеца, че ще водим със седем точки на върха на класирането, нямаше да повярвате. Трябва да запазим трезва преценка и да се съсредоточим върху тези оставащи 10 мача“, настоя Димарко.

Интер също изрази недоволство в добавеното време, когато Дензъл Дъмфрис насочи топката с глава към лакътя на Самуеле Ричи от близко разстояние в наказателното поле.

„Не видях ситуацията, тъй като бях от другата страна на терена. Като гледам видеото, ръката е доста разперена, така че зависи от интерпретацията на съдията. Можеше да има проверка с ВАР.“