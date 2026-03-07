Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Имаше ли фаул преди победния гол на Реал Мадрид

Имаше ли фаул преди победния гол на Реал Мадрид

  • 7 март 2026 | 09:22
  • 1129
  • 4

Реал Мадрид спечели три ценни точки на „Балаидос“ срещу Селта – отбор, който се бори до последно и дори беше близо до победата. Мачът обаче не мина без спорни ситуации. Реал протестира за червен картон на Феран Жутгла в ранните минути на двубоя, както и за дузпа за игра с ръка, която съдията не отсъди след преглед с VAR, тъй като прецени, че преди това е имало нарушение за бутане.

Победният гол, отбелязан от Федерико Валверде, също беше силно оспорван. Ударът му влезе във вратата след рикошет в играч на Селта. Атаката обаче започна след отнета топка от Мануел Анхел, който влезе в единоборство с Фер Лопес с двата крака и го повали на земята.

Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид
Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

Телевизионните повторения показват, че младият играч на Реал Мадрид изобщо не докосва топката. Напротив – той дори вдига десния си крак, за да е сигурен, че ще събори футболиста на Селта. Атаката завърши с гол, след което домакините избухнаха в гняв.

Играчите на терена веднага протестираха пред съдията, който след като получи информация по слушалката си, показа, че няма никакво нарушение и че голът е редовен, което допълнително разгневи отбора на Селта. След последния съдийски сигнал протестите от трибуните и от играчите се засилиха.

Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд
Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

Тази ситуация се оказа решаваща и в крайна сметка донесе победата на Реал Мадрид. Бившият съдия Итуралде Гонсалес коментира инцидента по радиото Cadena SER: „Това е ясно нарушение на играча на Реал. Той не докосва топката и го събаря с десния крак. Това е очевиден фаул.“

Пред радио "Марка" обаче друг бивш съдия - Перес Буруй - твърди, че няма фаул, защото според него Анхел докосва топката.

След мача треньорът на Селта Хиралдес също изрази недоволството си.

Арбелоа: Валверде въплъщава всичко, което трябва да бъде един футболист на Реал Мадрид
Арбелоа: Валверде въплъщава всичко, което трябва да бъде един футболист на Реал Мадрид

„По-рано имаше много подобна ситуация, за която Асенсио получи жълт картон, но… В този момент нито съдията, нито VAR взеха решение", каза той. "Според мен нарушението беше очевидно. След това те имаха и късмет с рикошета. Тежък удар е да получиш гол след такава ситуация, особено след толкова спорно решение. Той влиза с двата крака и го събаря.“

С победата Реал Мадрид намали изоставането си само на една точка от Барселона и оказа натиск върху отбора на Ханзи Флик, който трябва да отговори в събота в трудното гостуване на Атлетик Билбао на „Сан Мамес“. Представянето на Реал продължава да поражда въпросителни, но тимът остава в битката за титлата, което означава, че Барселона не може да си позволи отпускане.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Скаути от цяла Европа следят босненски талант

Скаути от цяла Европа следят босненски талант

  • 7 март 2026 | 03:46
  • 2088
  • 0
Автогол зарадва Беершот, Еди Йорданов не игра

Автогол зарадва Беершот, Еди Йорданов не игра

  • 7 март 2026 | 03:25
  • 1275
  • 0
Отборът на Станислав Шопов записа втора поредна победа

Отборът на Станислав Шопов записа втора поредна победа

  • 7 март 2026 | 03:03
  • 1300
  • 0
Тонислав Йорданов не влезе при победа на Кишварда

Тонислав Йорданов не влезе при победа на Кишварда

  • 7 март 2026 | 02:48
  • 911
  • 0
Поконьоли: Отборният дух ни изведе до успеха

Поконьоли: Отборният дух ни изведе до успеха

  • 7 март 2026 | 02:35
  • 893
  • 0
Конте: Де Бройне е в добро състояние, скоро и Мактоминей ще е здрав

Конте: Де Бройне е в добро състояние, скоро и Мактоминей ще е здрав

  • 7 март 2026 | 02:17
  • 1290
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

Джордж Ръсел разби конкуренцията и грабна първия полпозишън за сезона

  • 7 март 2026 | 08:25
  • 9152
  • 5
Никола Цолов имаше скорост, но не успя да стартира сезона във Формула 2 с точки

Никола Цолов имаше скорост, но не успя да стартира сезона във Формула 2 с точки

  • 7 март 2026 | 06:25
  • 10498
  • 10
Черно море трябва да внимава с напредвидимия Септември

Черно море трябва да внимава с напредвидимия Септември

  • 7 март 2026 | 08:00
  • 2854
  • 2
Григор Димитров излиза срещу Карлос Алкарас след полунощ

Григор Димитров излиза срещу Карлос Алкарас след полунощ

  • 7 март 2026 | 04:00
  • 7520
  • 2
Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

  • 7 март 2026 | 08:26
  • 10558
  • 2
Завързан сблъсък във Враца

Завързан сблъсък във Враца

  • 7 март 2026 | 07:30
  • 4995
  • 2