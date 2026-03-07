Имаше ли фаул преди победния гол на Реал Мадрид

Реал Мадрид спечели три ценни точки на „Балаидос“ срещу Селта – отбор, който се бори до последно и дори беше близо до победата. Мачът обаче не мина без спорни ситуации. Реал протестира за червен картон на Феран Жутгла в ранните минути на двубоя, както и за дузпа за игра с ръка, която съдията не отсъди след преглед с VAR, тъй като прецени, че преди това е имало нарушение за бутане.

Победният гол, отбелязан от Федерико Валверде, също беше силно оспорван. Ударът му влезе във вратата след рикошет в играч на Селта. Атаката обаче започна след отнета топка от Мануел Анхел, който влезе в единоборство с Фер Лопес с двата крака и го повали на земята.

Телевизионните повторения показват, че младият играч на Реал Мадрид изобщо не докосва топката. Напротив – той дори вдига десния си крак, за да е сигурен, че ще събори футболиста на Селта. Атаката завърши с гол, след което домакините избухнаха в гняв.

Играчите на терена веднага протестираха пред съдията, който след като получи информация по слушалката си, показа, че няма никакво нарушение и че голът е редовен, което допълнително разгневи отбора на Селта. След последния съдийски сигнал протестите от трибуните и от играчите се засилиха.

Тази ситуация се оказа решаваща и в крайна сметка донесе победата на Реал Мадрид. Бившият съдия Итуралде Гонсалес коментира инцидента по радиото Cadena SER: „Това е ясно нарушение на играча на Реал. Той не докосва топката и го събаря с десния крак. Това е очевиден фаул.“

Пред радио "Марка" обаче друг бивш съдия - Перес Буруй - твърди, че няма фаул, защото според него Анхел докосва топката.

След мача треньорът на Селта Хиралдес също изрази недоволството си.

„По-рано имаше много подобна ситуация, за която Асенсио получи жълт картон, но… В този момент нито съдията, нито VAR взеха решение", каза той. "Според мен нарушението беше очевидно. След това те имаха и късмет с рикошета. Тежък удар е да получиш гол след такава ситуация, особено след толкова спорно решение. Той влиза с двата крака и го събаря.“

С победата Реал Мадрид намали изоставането си само на една точка от Барселона и оказа натиск върху отбора на Ханзи Флик, който трябва да отговори в събота в трудното гостуване на Атлетик Билбао на „Сан Мамес“. Представянето на Реал продължава да поражда въпросителни, но тимът остава в битката за титлата, което означава, че Барселона не може да си позволи отпускане.

Снимки: Imago