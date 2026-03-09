Популярни
Лудогорец "гостува" на последния в Разград

  • 9 март 2026 | 07:29
  • 1140
  • 1
Лудогорец "гостува" на последния в Разград

Лудогорец "гостува" на Монтана в двубой от 25-ия кръг на efbet Лига. По програма отборът на Акис Вавалис е домакин, но заради ремонтните дейности на стадион "Огоста" мачът ще се играе в Разград. Срещата започва в 15:30 часа и ще бъде ръководена от Георги Стоянов.

Тимът на Пер-Матиас Хьогмо е в добро настроение, тъй като преди 5 дни успя да победи Левски (1:0) и по този начин намали разликата до лидера в класирането на 9 точки. "Орлите" продължават борбата за титлата, въпреки сериозното изоставане, а предстоящият им тест изглежда на пръв поглед не толкова труден.

Монтанци се намират на дъното в таблицата, като записаха четири загуби и едно равенство през пролетта. "Сините" изпитват сериозни проблеми, най-вече в атака, като все още нямат отбелязан гол от началото на втория дял от кампанията, а спасението изглежда все по-трудно постижима цел.

Опитно крило се завърна в тима на Монтана за Разград
Опитно крило се завърна в тима на Монтана за Разград

Добрата новина в лагера на символичните домакини е, че обратно в строя са Иван Коконов и Ивайло Марков. Аут остава Соломон Джеймс, а заради наказание двубоя ще пропусне и основният реализатор на Монтана - Борис Димитров.

Кайо Видал притеснява Лудогорец
Кайо Видал притеснява Лудогорец

При разградчани липсите също са две - Кайо Видал, който получи контузия и беше принудително заменен в мача срещу Левски, както и Антон Недялков, който вече натрупа 5 жълти картона.

Монтана - Лудогорец

Начало: 15:30 часа
Съдия: Георги Стоянов
Стадион: "Хювефарма Арена", Разград

