Клоп предупреди за Трент Александър-Арнолд

Отборът от отсъстващите, които останаха вкъщи и се намират под грижите на медицинския щаб, беше по-добър от състава, с който Алваро Арбелоа разполагаше на терена на „Балаидос“. Затова напълно може да се разбере бурната радост на играчите на Реал Мадрид след победата над Селта. Успехът на „белия“ отбор е много ценен, като тимът беше воден от Чуамени и Валверде заедно с група млади играчи като Тиаго Питарч, Паласиос и Мануел Анхел.

Щастлив рикошет в последните секунди спря пропадането на Реал Мадрид

Мадрид направи добро второ полувреме и остана в битката за Ла Лига, макар че усещането около отбора не е особено оптимистично за бъдещето. Впечатлението, че „белите“ могат да се сринат във всеки момент, все още съществува, но с тази драматична победа в 94-тата минута Реал печели време и спокойствие преди двубоя срещу Манчестър Сити. Не би било лошо междувременно да се възстановят и някои от контузените играчи за сблъсъка в Шампионската лига.

Не се възмущавайте прекалено от Александър-Арнолд. Той винаги е бил такъв. Още Юрген Клоп го каза, веднага след като напусна Ливърпул: „Само не успях да го науча да защитава“. Всеки, който е гледал редовно Ливърпул, знае, че Трент не е точно безмилостен защитник. Неговата сила е да атакува и да разпределя топката благодарение на изключителния си удар. Но да защитава – не особено, както отново се видя при първия гол на Селта. Единственият въпрос е дали не може или просто не иска.

Така че, ако сте фен на Реал Мадрид, не се ядосвайте на английския бек, ако не харесвате играта му в защита. Ако трябва да се сърдите на някого, сърдете се на този, който го е привлякъл.

Арбелоа опита нови идеи, за да даде различен облик на отбора. С Тиаго Питарч и Брахим в титулярния състав треньорът постави Арда Гюлер като фалшива „деветка“. Това не е позицията, която най-много подхожда на турчина, макар че той има усет към гола – нещо, което липсва на Реал Мадрид, когато Мбапе не играе. Нововъведението проработи само за кратко – около 15 минути. След това Арда трябваше да се върне в средата на терена, за да се опита да създаде нещо в играта, защото в атака почти нямаше положения.

Асистенцията на Арда към Чуамени при статичното положение, което доведе до гола за 0:1, беше великолепна, но това не беше достатъчно, за да убеди Арбелоа. Треньорът го смени с Паласиос в 65-ата минута – първата смяна в мача. Гюлер не можеше да повярва...

Французинът започва да поема отбора на гърба си. В трудни времена Чуамени е един от малкото играчи, които направиха крачка напред. И не става дума само за голове – той има два за последните 10 дни – а и за лидерството му на терена. Изключителен играч, който постепенно започва да получава заслуженото признание в Реал Мадрид. Ако играеше до Кроос и Модрич, както навремето се случи с Каземиро, вече щеше да е...

Куртоа отново спаси Реал Мадрид с две страхотни спасявания през първото полувреме. Както винаги. Белгиецът е истинска застраховка „живот“ и винаги се появява в последния момент, когато голът изглежда неизбежен. С Мбапе извън строя и без ясна дата за завръщане, вече няма съмнение кой е най-добрият играч на Реал този сезон. Да, вратарят. И това не е добра новина.

Карвахал показа недоволството си от липсата на игрови минути и Арбелоа го пусна да играе. Сега Брахим също се ядосва и влиза директно в титулярния състав. Съблекалнята на Реал Мадрид не е в най-доброто си състояние, а проблемите излизат наяве, когато резултатите не идват. Междувременно Арбелоа прави каквото може, за да държи всички горе-долу доволни, макар че изглежда почти всички са в постоянно недоволство.

Между другото, мачът на Брахим – както и на повечето му съотборници – беше доста незабележим.

С наказанието на Карерас Арбелоа заложи на Менди като ляв бек. Французинът имаше само една минута в Ла Лига до този момент, но треньорът го вижда като решение срещу силната дясна страна на Манчестър Сити. И честно казано, Менди се справи добре. Независимо дали е във форма или не, той винаги защитава добре. Точно обратното на Арнолд.

Селта беше много близо до това да вземе трите точки благодарение на гениален момент от Яго Аспас, който остави Асенсио на земята, преди ударът му да срещне гредата. Капитанът на Селта влезе в игра за последните 20 минути – време, което му беше достатъчно да събуди отбора си и да раздвижи атаката на тима от Виго. Тази ситуация, три минути преди края, можеше да бъде решаваща, но гредата даде нов шанс на Реал Мадрид, от който Феде Валверде се възползва.

Коментар на Хуан Игнасио Гарсия-Очоа за "Марка"

Следвай ни:

Снимки: Imago