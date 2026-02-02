Джуд Белингам е аут за месец

Халфът на Реал Мадрид Джуд Белингам ще отсъства от терените за около месец. Английският национал получи контузия в задната част на бедрото по време на мача срещу Райо Валекано, спечелен от кралския клуб с 2:1

Белингам беше принудително заменен още в 10-ата минута на двубоя от 22-ия кръг на Ла Лига, като напусна терена със сълзи на очи, а на негово място се появи Браим Диас.

Parte médico de Bellingham. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 1, 2026

Медицинските прегледи са потвърдили травма на задния бедрен мускул на левия крак. Очаква се 22-годишният халф да се възстанови за около месец.

Белингам със сигурност ще пропусне мачовете на "белите" срещу Бенфика в Шампионската лига, както и двубоите срещу Валенсия, Реал Сосиедад, Осасуна и Хетафе в Ла Лига.

