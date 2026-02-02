Популярни
  Реал Мадрид
  2. Реал Мадрид
  Джуд Белингам е аут за месец

Джуд Белингам е аут за месец

  2 фев 2026 | 06:08
  • 263
  • 0

Халфът на Реал Мадрид Джуд Белингам ще отсъства от терените за около месец. Английският национал получи контузия в задната част на бедрото по време на мача срещу Райо Валекано, спечелен от кралския клуб с 2:1

Белингам беше принудително заменен още в 10-ата минута на двубоя от 22-ия кръг на Ла Лига, като напусна терена със сълзи на очи, а на негово място се появи Браим Диас.

Медицинските прегледи са потвърдили травма на задния бедрен мускул на левия крак. Очаква се 22-годишният халф да се възстанови за около месец.

Белингам със сигурност ще пропусне мачовете на "белите" срещу Бенфика в Шампионската лига, както и двубоите срещу Валенсия, Реал Сосиедад, Осасуна и Хетафе в Ла Лига.

Снимки: Gettyimages

Отборът на Еди Йорданов с важна победа като гост

Корона ликува във Варшава, Влади Николов влезе в края

Еуфорията отмина и Бенфика се върна към посредствеността

Бивша звезда на Ботев (Пд) измъкна Осиек от дъното

Карик: Три поредни победи е добре, но искаме още

В баското дерби имаше късна драма, но не и победител

Недоволният Кристиано Роналдо започва бойкот

Арсенал загуби за дълго един от основните си футболисти

Димитър Кисимов след титлата от Australian Open: Искам да надмина успехите на Григор Димитров

Супер Алекс Николов с 20 точки, Лубе удари Верона в Италия

Ман Юнайтед с трети пореден успех при Карик след страхотна драма в добавеното време

Тотнъм отново спря Манчестър Сити

