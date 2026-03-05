Гуардиола: Трябваше да "убием" мача, когато имахме шансове

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола не бе доволен от равенството 2:2 с Нотингам Форест в Премиър лийг. След него тимът му отново изостана от лидера Арселал в битката за титлата. Специалистът не е доволен, че играчите му не са използвали възможностите си, за да "убият" мача по-рано и да си гарантират трите точки.

„В Премиър лийг никой не ти прощава, когато спреш да играеш. Трябваше да бъдем по-клинични и да 'убием' мача, когато имахме шансове. Да допуснем два гола от ситуации, които знаехме, че са опасни, е болезнено. Когато оставиш вратата отворена на отбор, който се бори за оцеляване, се случва това“, отсече Гуардиола.

Манчестър Сити се провали, когато никой не очакваше

След това реми разликата от лидера Арсенал отново стана 7 точки, макар "гражданите" да са с мач по-малко.

„В момента не ме интересува класирането или таблицата. Гледам как играем. Ако не сме постоянни за 90 минути, няма как да печелим титли. Изоставаме, но трябва да приемем реалността и да се подготвим за следващата битка“, допълни испанецът.

Накрая той похвали и играчите на Нотингам за показания дух в мача.

„Футболът не се играе по един и същи начин от създаването му. Трябва да се адаптираме. Поздравявам Нотингам, те бяха дисциплинирани и използваха своите моменти. Ние имахме превъзходство, но добър футбол без голове не носи точки“, завърши специалистът.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages