Шест мача в НБА тази нощ

Тази нощ ще се изиграят шест мача от НБА. Редовният сезон навлиза във все по-решителна фаза и затова и всеки двубой е с все по-голямо значение. Така че очакваме интересни сблъсъци, а развитието им може да следите в реално време тук.

Нощта започва с повече от любопитна битка между Ню Йорк Никс и Оклахома Сити Тъндър в 02:00 часа в "Медисън Скуеър Гардън".

Следващите два мача започват с половин час по-късно. В първия от тях Бостън Селтикс приема Шърлът Хорнетс.

По същото време играят и Филаделфия 76 срещу Юта Джаз.

В 03:00 часа Мемфис Гризлис приема Портланд Трейлблейзърс.

В 04:30 часа е следващият двубой, който противопоставя Милуоки Бъкс и Атланта Хоукс.

Финалната среща за нощта е между Лос Анджелис Клипърс и Индиана Пейсърс.