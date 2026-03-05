Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Росиниър: Това е духът, който искам да виждам

Росиниър: Това е духът, който искам да виждам

  • 5 март 2026 | 02:08
  • 135
  • 0

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър бе щастлив след успеха с 4:1 над Астън Вила. Той похвали отбора си за показания дух, особено след ранния гол, който получи в мача. Специалистът иска да вижда този дух във всеки мач занапред.

„Дойдохме на един от най-трудните стадиони в лигата и доминирахме. Най-много ме радва реакцията ни, след като допуснахме гол. Не се паникьосахме, а продължихме да следваме плана си. Това е духът, който искам да виждам във всеки мач. Начинът, по който пресирахме високо и ги принуждавахме да грешат в собствената им третина, беше точно това, върху което работихме на тренировъчната база през седмицата. Когато видиш планът ти да се реализира по такъв начин на терена, усещането е страхотно за всеки треньор.

Той не спести похвали и за автора на хеттрик Жоао Педро.

„Жоао Педро е специален талант. Не става въпрос само за хеттрика му – макар че първият му гол беше чисто майсторство, удар от световна класа, който само играчи с неговото самочувствие могат да опитат. Това, което хората не виждат винаги, е работата му без топка. Той тича за отбора, затваря пространства и е първата ни линия на защита. Той е сърцето на този състав в момента и неговата енергия е заразителна за останалите момчета", допълни специалистът.

Жоао Педро поведе Челси към голяма победа над Астън Вила в битката за ШЛ
Жоао Педро поведе Челси към голяма победа над Астън Вила в битката за ШЛ

Това бе пряк сблъсък между конкуренти в битката за Шампионската лига, така че и тази тема бе зачекната.

„Вижте, Челси е клуб, чието място е на върха. Няма смисъл да се крием зад клишета – целта ни е Шампионската лига. Тази победа ни доближава на три точки от четвъртото място и ни дава огромна инерция. Но най-важното е постоянството. Едно е да биеш Вила като гост, съвсем друго е да го правиш всяка седмица. Сега трябва да фиксираме тази ментална нагласа и да не позволяваме никакъв спад в концентрацията“, каза още англичанинът.

Накрая той коментира и избора си за вратарския пост.

„Филип (Йоргенсен) заслужи своя шанс. Конкуренцията на вратарския пост е огромна и Роберт (Санчес) също е фантастичен професионалист, но днес имах нужда от присъствието и спокойствието на Филип при изнасянето на топката. Той оправда доверието ми напълно“, завърши Росиниър.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Нюкасъл шокира Ман Юнайтед с човек по-малко и гол в последната минута

Нюкасъл шокира Ман Юнайтед с човек по-малко и гол в последната минута

  • 5 март 2026 | 00:14
  • 8914
  • 28
Меси e играчът с най-много голове и асистенции през миналата година

Меси e играчът с най-много голове и асистенции през миналата година

  • 4 март 2026 | 21:36
  • 1534
  • 19
Жоао Педро поведе Челси към голяма победа над Астън Вила в битката за ШЛ

Жоао Педро поведе Челси към голяма победа над Астън Вила в битката за ШЛ

  • 4 март 2026 | 23:36
  • 6811
  • 7
Манчестър Сити се провали, когато никой не очакваше

Манчестър Сити се провали, когато никой не очакваше

  • 4 март 2026 | 23:30
  • 10104
  • 26
Арсенал излъга Брайтън с щастлив рикошет и увеличи преднината си на върха на седем точки

Арсенал излъга Брайтън с щастлив рикошет и увеличи преднината си на върха на седем точки

  • 4 март 2026 | 23:31
  • 9301
  • 21
Левандовски сложи маска, ще е на линия за гостуването в Билбао

Левандовски сложи маска, ще е на линия за гостуването в Билбао

  • 4 март 2026 | 20:11
  • 1585
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар

ЦСКА пак се измъчи на "Васил Левски", Годой измъкна "червените" от нов кошмар

  • 4 март 2026 | 20:25
  • 77673
  • 491
Легендарният Бай Добри в болница

Легендарният Бай Добри в болница

  • 4 март 2026 | 21:07
  • 25294
  • 26
Ицо Янев с притеснително изявление за бай Добри и каза: Не искаме лесни победи

Ицо Янев с притеснително изявление за бай Добри и каза: Не искаме лесни победи

  • 4 март 2026 | 20:59
  • 24014
  • 19
Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

Лошо! Пиян турист блъсна Малена Замфирова, тя е с множество фрактури

  • 4 март 2026 | 17:20
  • 73165
  • 76
Арсенал излъга Брайтън с щастлив рикошет и увеличи преднината си на върха на седем точки

Арсенал излъга Брайтън с щастлив рикошет и увеличи преднината си на върха на седем точки

  • 4 март 2026 | 23:31
  • 9301
  • 21
Нюкасъл шокира Ман Юнайтед с човек по-малко и гол в последната минута

Нюкасъл шокира Ман Юнайтед с човек по-малко и гол в последната минута

  • 5 март 2026 | 00:14
  • 8914
  • 28