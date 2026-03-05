Росиниър: Това е духът, който искам да виждам

Мениджърът на Челси Лиъм Росиниър бе щастлив след успеха с 4:1 над Астън Вила. Той похвали отбора си за показания дух, особено след ранния гол, който получи в мача. Специалистът иска да вижда този дух във всеки мач занапред.

„Дойдохме на един от най-трудните стадиони в лигата и доминирахме. Най-много ме радва реакцията ни, след като допуснахме гол. Не се паникьосахме, а продължихме да следваме плана си. Това е духът, който искам да виждам във всеки мач. Начинът, по който пресирахме високо и ги принуждавахме да грешат в собствената им третина, беше точно това, върху което работихме на тренировъчната база през седмицата. Когато видиш планът ти да се реализира по такъв начин на терена, усещането е страхотно за всеки треньор.

Той не спести похвали и за автора на хеттрик Жоао Педро.

„Жоао Педро е специален талант. Не става въпрос само за хеттрика му – макар че първият му гол беше чисто майсторство, удар от световна класа, който само играчи с неговото самочувствие могат да опитат. Това, което хората не виждат винаги, е работата му без топка. Той тича за отбора, затваря пространства и е първата ни линия на защита. Той е сърцето на този състав в момента и неговата енергия е заразителна за останалите момчета", допълни специалистът.

Жоао Педро поведе Челси към голяма победа над Астън Вила в битката за ШЛ

Това бе пряк сблъсък между конкуренти в битката за Шампионската лига, така че и тази тема бе зачекната.

„Вижте, Челси е клуб, чието място е на върха. Няма смисъл да се крием зад клишета – целта ни е Шампионската лига. Тази победа ни доближава на три точки от четвъртото място и ни дава огромна инерция. Но най-важното е постоянството. Едно е да биеш Вила като гост, съвсем друго е да го правиш всяка седмица. Сега трябва да фиксираме тази ментална нагласа и да не позволяваме никакъв спад в концентрацията“, каза още англичанинът.

Накрая той коментира и избора си за вратарския пост.

„Филип (Йоргенсен) заслужи своя шанс. Конкуренцията на вратарския пост е огромна и Роберт (Санчес) също е фантастичен професионалист, но днес имах нужда от присъствието и спокойствието на Филип при изнасянето на топката. Той оправда доверието ми напълно“, завърши Росиниър.